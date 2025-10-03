El arte de Hugo Fontela y Pablo Armesto, dentro de la colección BBVA en el Niemeyer La muestra recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España

L. L. P. Avilés Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Los artistas asturianos Hugo Fontela y Pablo Armesto forman parte de la exposición 'Arte y Espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA'. La muestra, comisariada por Alfonso de la Torre y organizada por el Centro Niemeyer y BBVA, recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España.

Entre ellos se encuentra, por un lado, la obra de Hugo Fontela, que estará presente con 'Nowhere Island I' (La isla de ninguna parte I) y 'Nowhere Island II', dos series que representan un momento vital en su pintura. La primera se centra por completo en la naturaleza con una inspiración norteña ineludible.

«Son islas de ninguna parte, porque cada quien construye con su visión del mar el ideario de estas pinturas, pero para mí es la vivencia del mar Cantábrico», recalca Fontela.

Por otro lado, la huella de Pablo Armesto estará en la exposición de la mano del proyecto 'Estelar 8.50', una obra que gira en torno a la luz como materia y como símbolo.

«En el marco de esta exposición, mis piezas buscan ser umbrales hacia ese espacio interior donde uno puede detenerse, contemplar y sentir el vacío como presencia. Creo que el arte, cuando se vincula con la espiritualidad, nos ayuda a imaginar lo extraordinario desde lo más esencial», puntualiza Armesto.

La exposición podrá verse en la cúpula del Centro Niemeyer del 10 octubre al 1 marzo de 2026. En ella se aglutinan el arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, así como una obra de videoarte.