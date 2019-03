«Artes y Oficios mantiene la vocación de servicio con la que se fundó en 1879» Alfredo Huskin reflexiona sobre la actividad de la Escuela de Artes y Oficios. / MARIETA Alberto Huskin del Campo | Director de la Escuela de Artes y Oficios «La relación con el Ayuntamiento es buena. Se ha recuperado el convenio de 1987 y las dos partes cumplimos nuestras obligaciones» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Domingo, 31 marzo 2019, 05:22

Fue profesor y jefe de estudios antes que director de la Escuela de Artes y Oficios, Alberto Huskin del Campo (Sestao, 1952) centra su trabajo en el día a día de un centro por el que, cada año, pasan novecientos alumnos. Aunque ello no impide que recuerde los 140 años de historia que ya suma la Escuela de Artes Oficios.

-¿Cuál es el retrato actual de la Escuela de Artes y Oficios?

-Hablaría de un perfil de estabilidad. La crisis económica, de la que aún no hemos salido, apenas nos afectó y nos mantenemos en los 900 alumnos. Contamos con 23 profesores, todos ellos extraordinarios, y cuatro personas para gestión y mantenimiento. No hemos variado nuestros principios, solo hemos ido adaptando algunas materias según lo que se nos demanda y tiene aceptación.

-Algunas asignaturas, como cocina, ballet o pintura, son clásicas.

-Nuestra columna vertebral se mantiene igual. Este curso ofertamos 37 actividades y la mayor parte de ellas se vienen repitiendo en los cuarenta años que llevo en la escuela. Con Víctor Urdangaray se produjo un cambio en el programa fundacional y, desde entonces, esas materias tienen una gran aceptación por los alumnos.

-¿Cómo se producen las nuevas incorporaciones de contenidos?

-Adaptamos nuestro programa a las posibilidades físicas de la escuela y las demandas de la sociedad. Pueden surgir nuevas actividades como pachtwork o mantenimiento de la salud. Se ofertan en la preinscripción de mayo y nos marca una pauta del curso, ya que se suelen apuntar unas quinientas personas. Siempre buscamos alguna novedad y a veces sale. Necesitamos ocho o diez alumnos para poder arrancar.

-¿Tan pocos?

-La sociedad es una entidad benéfica sin ánimo de lucro. Se fundó con ese espíritu y así se mantiene. Nuestro objetivo es poder cubrir los costes.

-¿Tiene alguna materia que le gustaría que se impartiese y no acaba de salir?

-No. Socialmente hay intereses que no podemos atender por falta de capacidad, nos faltan instalaciones.

-¿Por ejemplo?

-Existe mucho interés por temas de jardinería, cultivos, pero no tenemos capacidad. Como no nos cediese el Ayuntamiento la trasera de la escuela para montar nuestro huerto... Pero no. Hemos tenido una evolución de muchas actividades que han pasado de tener cientos de alumnos a mantenerse con veinte.

-¿Y han barajado buscar sedes complementarias?

-La ubicación de la escuela es la ideal para nuestra actividad. En algún momento se estudio esa posibilidad, pero no hubo nunca claridad, no se llegó a concretar. La escuela tiene lo que tiene, no dispone de ayudas ni subvenciones, su único recurso son las matrículas. En la actual sede tenemos alumnos de Oviedo, Gijón, Siero...

-¿Cuánto cuesta ser alumno de Artes y Oficios?

-Es muy económico, por término medio la hora del curso de ocho meses no llega a los dos euros. A nosotros nos queda lo justo para mantener la sociedad.

-Antes aludía al Ayuntamiento, ¿qué tal las relaciones con él?

-Muy bien. Se ha recuperado el convenio de 1987. Costó volver a empezar con normalidad en 1996 y, tras unas etapas en las que costó, se ha recuperado la fluidez. Las dos partes cumplimos con nuestras obligaciones. La prueba física está en el mantenimiento del edificio, que corresponde al Ayuntamiento: se ha pintado la fachada y hacía veinte años que no se tocaba; están también buscando solución para otras cosas como el arreglo del tejado. El acuerdo fija que el uso es de la Sociedad Protectora, pero es un edificio público. Ahora mismo hay entendimiento y colaboración. Nosotros colaboramos en lo que podemos como puede ser en los actos del Quinto Centenario de Pedro Menéndez.

-¿El Ayuntamiento debería solicitar el apoyo de Artes y Oficios para la gestión de Aulas Populares, incluso suprimirlas en favor de la escuela?

-Por nuestra parte nunca se ha tratado. Si algún día llega desde el Ayuntamiento una propuesta en esta línea, habría que estudiarla. En principio, por nuestra parte no habría inconveniente si no afecta a los principios de la escuela.

-La oferta de Artes y Oficios es de educación no reglada. ¿En algún momento se ha pensado en ofertar enseñanza oficial?

-En los años 80 y 90 hubo una gran oferta de cursos oficiales por parte de la Administración. En ese momento, como jefe de estudios participé en la gestión de algunas peticiones por parte de alumnos, pero fueron mínimas. No tardé en darme cuenta de que el éxito y la fidelidad de los alumnos es por el carácter no reglado de estos estudios, no sujetarse a unos exámenes, a unos criterios. La asistencia es libre, pero vemos que apenas hay faltas, incluso algunos alumnos se quejan cuando no hay clase. Esa es la fórmula de Artes y Oficios: el interés de los alumnos por aprender algo y el apoyo de los profesores. Así se logra que, por ejemplo, en los cursos de madera la mayor parte de alumnos sean mujeres, amas de casa. Muchas de ellas no asistirían si tuviesen la obligación de preparar un examen. También te da muchas facilidades para organizar. Aquí, la gratificación es el trabajo bien hecho, como se ve al final de curso.

-Se ha organizado una exposición de retratos de presidentes con motivo del 140 aniversario, ¿qué más actividades hay?

-Iremos definiéndolas sobre la marcha. Ahora mismos estamos muy implicados en los actos del Quinto Centenario de Pedro Menéndez. Las personas que están implicadas aquí son las que también asumirían el 140 aniversario. Antes de que acabe el año queremos organizar alguna otra.

-Artes y Oficios es querida por los avilesinos. Se notó en los años difíciles, pero una vez normalizada la situación. ¿Se percibe ese aprecio?

-Sí, claro. Es nuestro estímulo. Este año llegaremos a los 900 alumnos, pero es que cuando se reanudaron las actividades tuvimos 1.600 alumnos. Era una masificación terrible, con clases de idiomas de más de 50 alumnos, clases de baile con ochenta. Fuimos estableciendo cuotas y bajando a cifras más lógicas. En idiomas ahora hay quince alumnos. Cada curso empezamos de cero. La vocación de servicio con la que se fundó la escuela se mantiene. Quizás no se ven muchos cambios en el programa, pero es lo que demandan los alumnos y lo que nos garantiza su fidelidad para mantener la actividad del centro.