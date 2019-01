Artesanía en papel reciclado con etiqueta avilesina Zoraida Muñiz muestra alguna de sus creaciones. / MARIETA Zoraida Muñiz vende online los bolsos y carteras que sorprendieron por su originalidad en la Oviedo Fashion Week C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 2 enero 2019, 06:46

Quiso practicar la técnica del trenzado confeccionando un bolso con papel reciclado para ella y el éxito fue tal que ahora los vende a través de Zory's Love, una tienda online y el mejor escaparate del trabajo de la avilesina Zoraida Muñiz Flores. Sus bolsos no son baratos, pero sí exclusivos y eso es lo que busca una clientela que aprecia sobre manera el trabajo artesanal y las horas que hay detrás de cada modelo. Entre una semana y quince días, además de un mínimo de cuatro metros de papel.

«Son bolsos realizados con papel reciclado. Siempre he sido muy 'manitas' y, como tenía una boda, busqué por Google 'bolsos originales' y acabé encontrando a una mexicana que se dedicaba a ello», explica una artesana que, de forma autodidacta y con una buena base tras haber estudiado el bachillerato artístico en el Instituto de Educación Secundaria Número 5, Restauración y Conservación de bienes en la Escuela Superior de Arte en Avilés y encuadernación en la Escuela de Artes y Oficios, ha apostado por este negocio.

El 'clutch' (bolso pequeño de mano) gustó, pero lo que de verdad acaparó la atención de todas las miradas fue un segundo bolso de bandolera que confeccionó para trotar a diario. «Todo el mundo lo alababa y mi madre me animó a convertirme en artesana ya que mi trayectoria laboral enlazaba contrato temporal tras contrato temporal», confiesa con naturalidad una joven que no tiene miedo de que otros la copien «porque esto es un trabajo de chinos».

Reconoce que los bolsos no son baratos porque aunque en muchos usa papel reciclado, el trabajo es laborioso y totalmente manual. El papel no está cosido ni pegado, simplemente doblado y trenzado y los remaches de piel o cierres metálicos que llevan la mayoría de sus modelos los pone un zapatero. Zoraida es la primera sorprendida con el buen resultado que dan los bolsos a pesar de la aparente fragilidad de la materia prima. Su primer bolso tiene tres años, no está plastificado (ahora todos los plastifica en aras de alargar su vida útil) y lo sigue usando a diario lleno hasta los topes. «Lo hago adrede para que pase la prueba de calidad» y la pasa.

La mayoría de las veces recicla papel por conciencia ecológica, pero también compra de regalo para encargos o modelos concretos. Periódicos, revistas, folletos publicitarios o cómics. Todo es susceptible de convertirse en un bolso en sus manos. Y todos son distintos porque aunque lo quisiera, sería muy difícil que le salieran dos iguales. Solo lo lograría si empleara un papel de un único color.

Zoraida trabaja en su domicilio. Corta el papel en el suelo de su pequeña habitación o en la mesa del salón y guarda sus creaciones en un armario que reúne una buena muestra de su creatividad. Tras el bolso de mano (el más sencillo de realizar) y el de bandolera, la artista ha diseñado mochilas y modelos cilíndricos, que son los más laboriosos.

Consciente de que no todo el mundo puede pagarlos, ha creado una línea de monederos, neceseres y complementos más asequibles con los que llega a un público más amplio. «Hasta que no sales a una feria no te das cuenta de ciertas cosas», reconoce esta avilesina cuyo primer contacto con el mercado tuvo lugar tras la Oviedo Fashion Week, la pasarela de moda de la capital asturiana. Allí descubrió que no podía 'regalar' su trabajo, que tenía que fijar un precio ajustado al trabajo que lleva confeccionarlo. Luego, tras participar en un par de mercadillos en Gijón, llegó el otro golpe de realidad, el de la gran clase trabajadora.

Complementos

Pensando en este otro mercado, ahora trabaja en la realización de marcapáginas que combinan metal y libros artesanales en miniatura. Libros que también son colgantes en cadenas y próximamente pendientes. «Yo soy como Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como» afirma con desparpajo una artesana que ya no necesita dibujar el modelo que quiere porque lo tiene en la cabeza. «Yo hablo con proveedores, yo lo fabrico, saco las fotografías y me encargo de la promoción. También me gusta entregar en mano porque valoro la atención personalizada», explica. Reconoce, eso sí, que tiene pendiente dedicar más esfuerzos a ganar visibilidad, por ejemplo acudiendo a más ferias no es suficiente que actrices como Belén Cuesta ('Kiki, el amor se hace', 'Villaviciosa de al lado' o 'Paquita Salas', entre otras) los luzcan.