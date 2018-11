«El artículo de la monarquía es un artículo inconstitucional dentro de la Constitución» La profesora Julia Sevilla fue presentada por Yolanda de Luis. / O. A. Julia Sevilla, profesora honoraria de Derecho Constitucional, cierra el ciclo dedicado al aniversario de la Carta Magna SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Jueves, 8 noviembre 2018, 02:26

Julia Sevilla fue la primera profesora titular de Derecho Constitucional en España y ahora es profesora honoraria de la Universidad de Valencia y presidenta honorífica de la Red Feminista de Derecho Constitucional de la que fue fundadora. Ella fue la encargada de la última conferencia del ciclo que la asociación La Serrana y el Ayuntamiento ha dedicado a conmemorar el cuarenta aniversario de la Carta Magna española.

Durante hora y media descubrió a los presentes en la Casa de Cultura la aportación que las 27 diputadas y senadoras de la legislatura constituyente hicieron a la Constitución y también los cambios que defendieron en las leyes en relación a temas como la educación, la despenalización del adulterio femenino o de los anticonceptivos y otros derechos de las mujeres. Ellas forman parte del libro que recoge esa historia. Fue impulsado por María Teresa de la Vega cuando era vicepresidenta del Gobierno y lo elaboró la Red Feminista de Derecho Constitucional.

La profesora, que fue presentada por la jefa de Información Local de LA VOZ, Yolanda de Luis, dejó claro que sus aportaciones sirvieron para que la Constitución fuera distinta «porque introdujeron asuntos en los que los hombres no pensaban, simplemente porque no les tocaba de cerca». Recordó como todas ellas, excepto una que se quedó a defender la postura, abandonaron las cortes cuando se debatió sobre el artículo de la monarquía, del que dijo que «es un artículo inconstitucional dentro de la Constitución, que se podría haber resuelto simplemente señalando que el heredero del rey sería Felipe, porque no se quería que fuera su hermana mayor, y que después sería el primogénito».

Puso en valor las aportaciones de las 27 diputadas y senadoras al cambio de las leyes

Julia Sevilla abogó porque la próxima reforma constitucional «coloque a la mujer como sujeto y traslade la Ley de Igualdad a todo el articulado convirtiéndola así en una verdadera Constitución igualitaria».