Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada

Un individuo destrozó las lunas de vehículos aparcados en José Cueto y la zona de Campelo para sustraer objetos

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:34

Decenas de coches aparcados en las calles de El Quirinal y la zona de Campelo de Avilés amanecieron esta mañana con las lunas destrozadas. Según algunos testigos, un hombre habría comenzado alrededor de la medianoche a dar golpes a los coches supuestamente con el objetivo de sustraer objetos de valor que pudiera haber en su interior.

No fueron uno ni dos, sino más de una veintena, según han detallado algunos de los vecinos afectados, repartidos por las calles de José Cueto y la zona de chalés, incluida la subida al tanatorio.

La Policía Nacional de Avilés ya está recabando pruebas al mismo tiempo que los afectados interponen las correspondientes denuncias en la comisaría de Río San Martín.

