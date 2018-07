Asalta un banco a punta de navaja y le detienen gracias a la colaboración vecinal La oficina bancaria del SabadelHerrero asaltada ayer. / MARIETA Unos vecinos siguieron al atracador tras su salida del SabadellHerrero de Palacio Valdés e indicaron a la Policía Nacional su paradero J. F. GALÁN/ E. FANJUL AVILÉS. Viernes, 27 julio 2018, 01:51

Un hombre asaltó ayer a punta de navaja una oficina bancaria de la calle Palacio Valdés y fue detenido por la Policía Nacional poco después gracias a las pistas que aportaron unos vecinos, que consiguieron localizarle después de cometer el atraco. Los hechos sucedieron alrededor de las dos de la tarde, cuando la oficina bancaria del SabadellHerrero de la calle Palacio Valdés estaba ya a punto de cerrar sus puertas. Entonces uno de los clientes que estaba en la cola para ser atendido en caja comenzó a blandir una navaja y a exigir dinero al empleado.

El asaltante había esperado la cola pacientemente, lo mismo que el resto de clientes de la entidad y, cuando llegó su turno, sacó el arma blanca que llevaba guardada para sorpresa de quienes se encontraban en la oficina. No consiguió su objetivo, o al menos no del todo, ya que no logró llevarse una gran cantidad de dinero, como quizás pretendía, sino tan solo algunas monedas que el cajero tenía a mano en cualquier momento, según relataron a este diario algunos de los testigos de los hechos.

Después de que el empleado se las entregase, el atracador emprendió la huida a pie. Poca gente de la zona se percató del asalto, y solo fueron conscientes de que había ocurrido algo cuando comenzaron a llegar a la zona hasta tres vehículos policiales. Sin embargo, antes de eso, hubo unos vecinos que observaron al hombre salir del banco y decidieron seguirle. Fueron ellos los que después dieron indicaciones a los agentes de la Policía Nacional, que lo tuvieron relativamente fácil para dar con el paradero del supuesto autor del robo, que pudo ser detenido poco después en su propio domicilio, a donde se había dirigido después de acudir a la oficina bancaria de Palacio Valdés.

Declaraciones

El detenido es un varón de mediana edad y residente en Avilés, que fue trasladado a las dependencias policiales de la calle Río San Martín para prestar declaración. También fueron llamados los testigos del robo, a los que se requirió su testimonio. Se espera que el presunto atracador pueda pasar hoy a disposición judicial.