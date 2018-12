El PP asegura que el presupuesto del PSOE paraliza a Avilés Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz del PP, durante una sesión plenaria. / Marieta «Sube los impuestos, la inversión es raquítica y no fomenta el empleo», argumenta su portavoz, Carlos Rodríguez de la Torre J. F. G. Miércoles, 12 diciembre 2018, 14:47

El Partido Popular ha expresado hoy su rechazo frontal a la propuesta presupuestaria del PSOE. «Es un presupuesto de gasto que paraliza a Avilés. Sube los impuestos, la inversión es raquítica y no fomenta el empleo», argumenta su portavoz, Carlos Rodríguez de La Torre, que no presentará alternativa. «Habría que cambiarlo entero, y además ya está cerrado con los mismos que lo apoyaron el año pasado», dijo en clara referencia a los tres concejales no adscritos.

De la Torre aseguró que el capítulo de inversiones «está por debajo del 5% del total» mientras que las partidas destinadas a fomentar el empleo «disminuyen un 9%. Seguimos sin saber nada de la Agencia de Captación de Inversiones y no se hace una apuesta clara por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) ni por el Parque Tecnológico», añadió.

Esther Llamazares, secretaria general de la junta local, puso el acento en las ayudas a la eficiencia energética y a la rehabilitación de fachadas. «Entre ambas suman 120.000 euros, y las subvenciones que podría recibir una comunidad de propietarios serían inferiores a las tasas que le cobraría el Ayuntamiento», concluyó.