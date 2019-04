El PP asegura que el PSOE «no se está esforzando con Alcoa» Llamazares, ayer con el comité de empresa de Alcoa. / OMAR ANTUÑA L. V. AVILÉS. Viernes, 5 abril 2019, 02:31

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Avilés, Esther Llamazares, declaró ayer que el futuro de Alcoa se complica cada día que pasa y ha expresado su certeza de que el Gobierno socialista «no está esforzándose lo suficiente para resolver esta grave situación». Llamazares se reunió con el comité de empresa de la factoría avilesina, encabezado por su presidente, José Manuel Gómez de la Uz.

En el encuentro, la candidata a la Alcaldía y secretaria general del PP local les trasladó el apoyo expreso de la formación en Asturias, tanto de las candidatas a la presidencia del Gobierno del Principado y al Congreso, Teresa Mallada y Paloma Gázquez, respectivamente, como de la presidenta, Mercedes Fernández.

«El gobierno socialista no puede enredarse en debates entre ministerios mientras está en juego el futuro de casi cuatrocientas familias de la comarca de Avilés», subrayó. También reclamó al Gobierno de España que «vigile y tutele, por el bien de las industrias avilesina y asturiana, el proceso de venta de la compañía, algo que no sólo no está haciendo, sino que, según los trabajadores, no tiene intención de abordar».