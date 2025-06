«Las aseguradoras te meten exclusiones que vulneran la Ley de Contratos y Seguros»

Cristina Del Río Avilés Sábado, 7 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Fernando Expósito Dopico, abogado gallego especializado en Responsabilidad Civil y Seguro, aconsejó ayer a los mediadores de seguros formarse, estar al día de las sentencias y saberse de memoria la Ley de Contratos y Seguros. «En el seguro, como en el derecho, tienes que estar al día de todas las sentencias que hay y leer y leer», afirmó tras la conversación que mantuvo con el mediado Javier Chueca en las Jornadas del Seguro en Asturias, que ayer se cerraron en el Hotel Palacio de Avilés.

Reconoció que él no cree en la mediación obligatoria que ha impuesto la Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. «Sólo (puede funcionar) cuando el tema es de familia o una comunidad de vecinos, con una aseguradora no vas a mediar nunca, te va a decir que no te paga y se acabó. Y si quieres cobrar tienes que ir al juzgado» y sabe de lo que habla porque con 25 años empezó a trabajar en el mundo de los seguros y a los 40 se sacó la carrera de Derecho.

«La Ley de Contratos y Seguros es el vademécum, debería saberse de memoria porque las aseguradoras te van metiendo exclusiones que vulneran esta ley». Ocurre, por ejemplo, con la exclusión del hurto. Un robo de poco valor en un establecimiento «no te paga ninguna compañía de seguros porque es un hurto y te dice que no tiene cobertura y sí la tiene porque la Ley de Contratos y Seguros no te lo excluye. O los incendios, que te lo definan con unas particularidades que se tienen que dar cuando la ley no las recoge. Como esas, montones».

Ignacio Friera, presidente de Mediadores de Asturias, aclaró que no se debe confundir al mediador de conflictos con el mediador de seguros. «El primero tiene una labor intermedia antes de un proceso judicial. El de seguros no tiene nada que ver con ese proceso. Interviene en la distribución y en la contratación de pólizas de seguros bajo la figura de agente, que sólo trabaja con una entidad, o de corredor de seguros», explicó.