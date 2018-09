«Hay un asentamiento chabolista en Llaranes y ya no vivimos tranquilos» El asentamiento que denuncian los vecinos se ubica en un camino que sale de la calle Río Cares. / MARIETA Se levanta en unos antiguos garajes ocultos tras unas casas situadas en la prolongación de la avenida de Gijón, a pies de la autopista J. F. G. AVILÉS. Jueves, 27 septiembre 2018, 01:45

Vecinos de Llaranes denuncian que se ha formado un asentamiento chabolista en unos antiguos garajes situados en la avenida de Gijón. En concreto en su prolongación, un tramo ciego que se abre entre la intersección con Río Cares y desemboca a los pies de la autopista, y estarían habitados por al menos dos familias. «En realidad no sabemos cuántas viven, pero el trasiego es constante. Llevan ahí dos o tres años y la sensación es de inseguridad, y va a más», señalan los residentes en los dos únicos edificios situados en ese tramo de la vía, ocho viviendas en total. Aseguran que «el Ayuntamiento conoce perfectamente la situación, y la consiente».

Rodeados de unas casas deshabitadas y construidos con bloques de hormigón y cubierta de uralita, los garajes no son visibles de la avenida de Gijón. Están alineados en una calle a la que se accede a través de un camino asfaltado que se abre al final de dicha avenida y se dirige a un puente sobre la variante recientemente derribado que será sustituido por otro, ya en construcción, integrado en los enlaces del PEPA con la autopista. En total son unos diez, incluido un antiguo taller.

Los vecinos reclaman al Ayuntamiento que intervenga. Al margen de que «esos garajes no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad y de salubridad», aseguran que ellos no viven tranquilos. «Antes aparcábamos allí los coches, pero ahora ya no nos atrevemos. Cada vez viene y va más gente, sobre todo los fines de semana. Vienen a pie y en coches, algunos de alta cilindrada, o en furgonetas, y una a la que perseguía la policía acabó estrellándose contra la valla de cierre de la autopista. Se la llevó por delante, y a día de hoy todavía no la han repuesto. Si ya teníamos poco con el ruido del tráfico, ahora cualquier día nos cae un coche encima», lamentan.

La policía ha incrementado su presencia en la zona. «Es cierto que se les ve más, pero eso en sí mismo poco arregla. El asentamiento sigue ahí, y las molestias y la sensación de inseguridad también. Hacen quemas, sobre todo en invierno, hasta el punto de que en lo que va de año los bomberos han tenido que venir dos o tres veces, y hay mucha suciedad, tanto en el asentamiento como en el entorno. Cada vez que vienen los de la limpieza se llevan un contenedor entero», añaden los vecinos, que acusan al Ayuntamiento de pasividad. «Saben perfectamente el problema que hay aquí, pero no actúan. Y luego dicen que en Avilés se ha erradicado el chabolismo. Pues en Llaranes no es así», argumentan.