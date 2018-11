«Somos la voz de los inmigrantes, hemos pasado por lo mismo que ellos» Mamadou Serk, en la plaza de Álvarez Acebal con la calle de San Francisco al fondo. / PATRICIA BREGÓN Mamadou Serk. Presidente de la Asociación de Africanos Asociados del Principado Este joven senegalés de 34 años, vecino de Avilés, toma el relevo de Izidro Monteiro al frente de la asociación de africanos residentes en Asturias EVA FANJUL AVILÉS. Sábado, 3 noviembre 2018, 02:03

Mamadou Serk lleva diez años en España. Como otros muchos inmigrantes africanos tuvo que enfrentarse a la incertidumbre y el desarraigo en una Europa en la que no resulta fácil empezar de cero y regularizar tu situación. Tras conseguir sus objetivos, este senegalés de 34 años, que reside y trabaja en Avilés, está dispuesto a luchar desde la organización que preside para que se visibilice y se mejoren las condiciones de vida del amplio colectivo de africanos que reside en Asturias.

-¿Qué supone para usted haber sido elegido presidente de la Asociación de Africanos de Asturias?

-Pues para mí es algo muy importante porque en la asociación no solo hay senegaleses, también hay marroquíes, nigerianos, guineanos. Es decir, es una gran responsabilidad representar a este amplio colectivo y una satisfacción que hayan confiado en mí para ello.

-Una representación tan heterogénea ¿supone un dificultad añadida?

-Hablamos de representar a personas con culturas diferentes e idiomas distintos. Unos son francófonos otros anglófonos, cada uno tiene su dialecto y a veces cuando hablan entre ellos no se entienden, pero en lo importante no hay diferencias. Tenemos objetivos comunes.

-¿Qué fue lo que le motivó para presentarse a la presidencia?

-Yo llevo tres años en la asociación, me encargaba hasta ahora de organizar los eventos y la participación ciudadana. Pero lo que más me motivó a presentarme fue que he pasado lo mismo que otros inmigrantes. Primero he estado en una situación irregular, luego regular. Hubo una temporada que trabajé en la venta ambulante. Esto no es una historia que te cuentan sino algo que he vivido en primera persona, y cuando alguien viene y te cuenta su caso sabe que lo entiendes porque tú has pasado por lo mismo. Entonces, cuando el anterior presidente, Izidro Monteiro me dijo que dejaba la presidencia y me propuso presentarme, me animé. Le agradezco mucho su confianza, porque él y su equipo fundaron la asociación en 2008.

-¿Qué objetivos se plantea?

-Lo primordial es continuar trabajando como hasta el día de hoy. Nosotros somos la voz de los inmigrantes. Representamos a una colectividad en al que muchos no pueden dar su opinión y nosotros tratamos de llegar donde ellos no pueden. Lo principal es seguir luchando por los derechos de los inmigrantes y visibilizar su situación, en nuestro caso, sobre todo la de los africanos.

-¿Cómo plantean hacerlo?

- Pues vamos a exigir más y a movernos más para que la sociedad tome conciencia y las instituciones nos tengan más en cuenta.

-¿Qué opinión tiene el colectivo africano de la sociedad asturiana? ¿Se sienten bien acogidos? ¿Hay racismo aquí?

-En cuanto al racismo en Asturias las cosas están mucho mejor que en otras comunidades autónomas. No digo que no haya racismo, pero en general la gente es receptiva e integradora, aunque también hay muestras de discriminación. Nosotros lo que queremos es poner todo nuestro empeño para que los africanos residentes aquí se formen y se integren al máximo.

-Descríbame alguna de esas situaciones de discriminación que sufren los africanos en Asturias.

-Por ejemplo, las mujeres son las que más la sufren. Cuando una mujer negra va por la calle vestida con su tocado o su traje tradicional, siempre hay alguien que le dice algo. Para ellas esto supone un mal trago enorme, por eso nuestro equipo quiere visibilizar más la mujer africana.

-¿Les preocupa el repunte de la ultraderecha en Europa conlleve un afloramiento del racismo?

-Sí, sin duda. Nos preocupa muchísimo que esto llegue a España. Además da igual que el africano esté en Francia o aquí, el sentimiento es el mismo y por eso nosotros luchamos porque haya una mayor integración.

-¿Cuáles son las claves de esa integración?

-La integración de los inmigrantes pasa por diferentes cosas importantes. Una de ellas, la derogación de la Ley de Extranjería. Esta es una de nuestras principales reivindicaciones. Consideramos que es una normativa injusta que limita nuestros derechos.

-¿Por dónde empezarían ustedes?

-Por facilitar el movimiento de las personas, por agilizar la gestión de los papeles y romper con ese círculo vicioso que nos impide trabajar sin papeles y nos deniegan los permisos de residencia sin trabajar. La gente quiere trabajar y contribuir a la riqueza del país que le acoje, pero si no se les permite regularizarse es casi imposible. Hay que permanecer tres años aquí, hablar el idioma y presentar un contrato de un año a jornada completa en una empresa que no tengas deudas, y siempre con el miedo a ser repatriado. Y conseguir todo eso es prácticamente imposible.