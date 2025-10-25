La Asociación de antiguos alumnos y profesores del Carreño entrega sus premios

A. L. J. AVILÉS. Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Asociación de antiguos alumnos y profesores del Instituto Carreño Miranda de Avilés entrega sus XII Premios de Reconocimiento y lo hará en un acto que tendrá lugar en el restaurante Santa Cecilia el sábado 8 de noviembre, a las 14 horas.

En esta XII edición se homenajea los profesores Pablo Álvarez Fernández y Gregorio Cuervo-Arango Martínez-Arcos; a antiguos alumnos ilustres como la escritora María Teresa Álvarez, Santiago García Castañón y Fernando Ovies Pérez. Y a título póstumo se hará un homenaje a Geima Santos Fernández y Fructuoso ‘Toso’ Muñiz Suárez.

Es una celebración convertida ya en tradicional que cumple los doce años y que fue presentada ayer viernes por el concejal de Educación de Avilés, Juan Carlos Guerrero, acompañado por una representación de la directiva de la asociación encabezada por su presidente Bernardino Alonso. El edil felicitó la iniciativa de la asociación y destacó que «estos premios reconocen trayectorias profesionales y docentes y también el aspecto humano de las personas».