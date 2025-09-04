El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La presentación en el Ayuntamiento del Torneo Solidario de Pádel. A. G.

La Asociación Contra el Cáncer repite torneo de pádel solidario en Avilés

Tendrá lugar en el Club de Tenis entre los días 12 y 14 de este mes, y aspira a alcanzar las 120 personas inscritas

R. D.

Avilés

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:25

La Asociación Española Contra el Cáncer organiza su tercer Torneo Solidario de Pádel. Tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de este mes y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, el Real Club de Tenis Avilés, el Hotel URH Balagares, Jofra y Caja Rural de Asturias.

Tendrá lugar en las instalaciones del Real Club de Tenis Avilés, y el objetivo es recaudar fondos para la investigación contra el cáncer y para los servicios que, gratuitamente, ofrece la entidad, fomentando al mismo tiempo hábitos de vida saludables, tan decisivos en la prevención de la enfermedad.

La organización espera superar la participación de las dos ediciones anteriores, por lo que se ha fijado el objetivo en alcanzar las 120 personas inscritas.

Las parejas interesadas en inscribirse pueden hacerlo mediante correo electrónico, mediante correo electrónico en aviles@contraelcancer.es y escuelapadelrcta@gmail.com.

El precio es de 20 euros para la inscripción en una categoría, y de 35 para la inscripción en dos. Este año, como novedad, se incorpora la categoría sub 12. El último día para solicitar estas inscripciones será el próximo miércoles, día 10.

La presentación del torneo tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento y contó con la presencia del edil de Deportes, Juan Carlos Guerrero; la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, Yolanda Calero; y la de Avilés, Carmen Fernández; así como representantes del resto de colaboradores.

