La Asociación Española Contra el Cáncer busca dar el salto al voluntariado online Un centenar de voluntarios de AECC participaron ayer en el primer encuentro de la asociación en el NH Palacio de Avilés. La entidad organiza su primer Encuentro de Voluntarios en el que recalcó la necesidad de crear espacios abiertos a la ciudadanía SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Domingo, 31 marzo 2019

La Asociación Española Contra el Cáncer celebró ayer en el Hotel NH Palacio de Avilés su primer Encuentro de Voluntarios y Colaboradores en el que se marcaron retos, objetivos y mejoras en el desarrollo de su actividad. Uno de ellos es dar el salto al voluntariado online. «La sociedad va cambiando y con ella tenemos que evolucionar nosotros por eso debemos abrir el voluntariado a los nuevos canales que están en las nuevas tecnologías y en las redes sociales», destacó Margarita Fuente, presidenta en Asturias de AECC.

Este no es el único objetivo que perseguirá la asociación que en la región ya cuenta con unos doscientos voluntarios y otros tantos colaboradores. «Estamos contentos porque nos ayuda mucha gente, pero siempre viene bien la ayuda porque fluctúa mucho el número de voluntarios, ya que depende de su disponibilidad», destacó la presidenta.

Otro de los puntos en los que trabajarán tanto en Asturias como en el resto de España será el de abrir los espacios y sedes a toda la ciudadanía. «No queremos que sean locales de difícil acceso, si no que sean polivalentes y a pie de calle para que puedan acoger todo tipo de actividades y sean accesibles a todo el mundo», recalcó Fuente.

En cuanto a las líneas de trabajo, las tienen claras, seguirán con las actividades dirigidas a la prevención, el seguimiento y la ayuda a los enfermos y sus familias, y la investigación. «Es importante difundir nuestra actividad porque queremos que la gente sepa lo que hacemos. Me daría mucha tristeza que alguna persona que pudiera necesitarnos no llegara a nosotros porque no nos conoce», comentó la presidenta.

Por otro lado, se marcan también como reto ampliar su red más allá de las tres grandes ciudades. «Queremos facilitar el trabajo de nuestros profesionales en todas las áreas sanitarias porque sabemos que hay gente que lo necesita», señaló Fuente. Además, han iniciado una ronda de encuentros con los responsables de diferentes ayuntamientos asturianos con la intención de colaborar entre ambas instituciones en la organización de actividades de prevención.

Cribado de cáncer de colon

La prevención es fundamental, igual que lo son los programas sanitarios enfocados a la detección precoz del cáncer. Esta semana el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, daba a conocer los resultados del programa de cribado universal del cáncer colorectal, que se ha ido implantando desde el año 2016 en Asturias. Y es que el cáncer de colon ha superado al de pulmón como el de mayor mortalidad en la región, con unas 350 personas fallecidas al año, teniendo la mayor prevalencia entre los hombres.

Está previsto que en el mes de mayo se alcance el cien por cien de la población diana, es decir aquellos ciudadanos entre los 50 y los 69 años. Desde que se pusiera en marcha el programa de cribado, se han podido detectar 129 tumores invasivos tras realizar 23.015 pruebas de sangre oculta en heces. De estos casos, 88 fueron diagnosticados en hombres, mayoritariamente entre 60 y 69 años. De las 41 mujeres, la mayoría tenía entre 55 y 69 años.

Además, el plan ha permitido detectar 253 adenomas con alto riesgo de malignidad, 311 en grado medio y otros 311 cuya evolución hacia un cáncer es más difícil. Es por eso que desde Sanidad se reitera la necesidad de que la población participe en este programa que ayuda a disminuir la mortalidad en casos de cáncer de colon.