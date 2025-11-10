La asociación registra nuevas altas de vecinos de otras zonas de la ciudad El traslado de algunos certámenes a otros emplazamientos como el parque de El Muelle ha podido con la paciencia de esos residentes

Cristina Del Río Avilés Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Un observador externo podría ver una serie de hitos en los cambios de emplazamiento de algunas fiestas y certámenes que ha conseguido Avilés contra el Ruido poco más de un año de haber decidido constituirse como asociación. La fuerza representativa que supone esta figura les permite un músculo financiero imprescindible para encargar informes acústicos como los que ahora respaldan sus quejas o para la representación legal que supondría acudir a instancias superiores. Porque, según recuerdan, el problema que dio origen a la asociación no ha desaparecido sino que tan solo ha cambiado de lugar para malestar, por cierto, del vecindario de esas otras zonas como el parque de El Muelle que, según datos facilitados por la entidad, nutren ya una masa social que al principio estaba solo constituida por vecinos del entorno de Las Meanas y la pista de La Exposición.

La asociación insiste en que no están en contra de las fiestas sino en su ubicación permanente en el centro urbano y se oponen frontalmente a que La Exposición se siga considerando un recinto 'ferial', un concepto que, según argumentan, debe desterrarse porque sustenta su uso como epicentro festivo en el imaginario colectivo.

Habrá que ver dónde se sitúa la oferta festiva navideña, que habitualmente se instala allí, pero en 2022 se trasladó al pabellón de exposiciones de La Magdalena, donde se contabilizó la asistencia de 40.000 personas. Es precisamente este recinto uno de los que la asociación Avilés contra el Ruido considera más adecuados para las actividades que congregan a un mayor número de gente y, por lo tanto, generan un mayor ruido. Señalan, de hecho, el éxito que tienen festivales que se celebran allí, como ha sucedido este año con uno gastronómico de hamburguesas.

La plaza del Centro Niemeyer es otro de los que consideran adecuados y no entienden las explicaciones que se dan desde el Ayuntamiento acerca de la titularidad de la propiedad. «¿No están para eso los políticos? ¿Para hablar, gestionar y conseguir acuerdos?», se preguntan.

Ordenanza y ley

La Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de Ruidos y Vibraciones data de 1992, por lo que se ha quedado desactualizada respecto a la Ley del Ruido de 2003 y a dos reales decretos posteriores sobre zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y evaluación y gestión del ruido ambiental.

La actualización de esta ordenanza es otra de las demandas de la asociación que considera no solo que está desfasada sino que además mantiene cierta ambigüedad que convendría definir.