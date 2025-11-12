El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las fiestas que se organizan en el barrio de Llaranes, en Avilés, es la del Descorche. Juan Carlos Román

Las asociaciones de Avilés reclaman que se reduzca la carga administrativa que les exigen para organizar las fiestas

Muchas entidades que programan eventos festivos en la villa reconocen haber estado a punto de tirar la toalla por no poder asumir los trámites y la burocracia exigida

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:32

Las fiestas y los eventos culturales son fundamentales para animar y crear comunidad en la mayoría de los barrios de Avilés, pero detrás de ... cada actividad que se programa en el calendario local hay personas que trabajan muy duro durante meses para que esas propuestas festivas, culturales o sociales salgan adelante cada año. En su mayoría se trata de pequeñas entidades y asociaciones con recursos muy limitados, pero actualmente lo que reclaman no es tanto un aumento del presupuesto o las ayudas municipales, que también, si no más bien que se reduzca la carga administrativa que les ahoga hasta el punto de pensar en tirar la toalla.

