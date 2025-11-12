Las asociaciones de Avilés reclaman que se reduzca la carga administrativa que les exigen para organizar las fiestas

Las fiestas y los eventos culturales son fundamentales para animar y crear comunidad en la mayoría de los barrios de Avilés, pero detrás de ... cada actividad que se programa en el calendario local hay personas que trabajan muy duro durante meses para que esas propuestas festivas, culturales o sociales salgan adelante cada año. En su mayoría se trata de pequeñas entidades y asociaciones con recursos muy limitados, pero actualmente lo que reclaman no es tanto un aumento del presupuesto o las ayudas municipales, que también, si no más bien que se reduzca la carga administrativa que les ahoga hasta el punto de pensar en tirar la toalla.

Precisamente la semana pasada se celebró la Seronda en la plaza de los Hermanos Orbón, un evento festivo que representa la esencia del otoño y la asturianía en torno a las tradiciones y que cada año organiza la Federación de Asociaciones Xuntanza de Avilés. En la rueda de prensa en la que se presentó el evento su presidente ya aprovechó para quejarse de la burocracia y pasada la fiesta José Álvarez palacios profundiza en esa idea.

«Las asociaciones solemos tener el apoyo incondicional del Ayuntamiento, el problema es la burocracia. Uno se pasa meses trabajando en una cantidad infinita de documentos que exigen para organizar cualquier evento y aunque lo haga con tiempo puede acabar recibiendo la autorización final el día antes o que te digan que hay problemas cuando ya estás montándolo todo. Así es muy difícil trabajar», explica Palacios.

«Seguimos por la gente, pero no sabemos lo que podremos aguantar en algo que para nosotros es una labor voluntaria»

Su asociación es un buen ejemplo de un grupo de personas que trabajan incansables por sacar adelante un evento del que disfruta toda la ciudadanía, pero son pocos y el trabajo se multiplica cada año. «Cada año nos ponen un impedimento más. Los técnicos igual te piden un documento de treinta páginas, te dicen que está mal y luego cuando les pides que lo revisen resulta que está bien. Las asociaciones tenemos los medios que tenemos y parece que no nos quieren facilitar las cosas», insiste Palacios.

En la misma línea ven las cosas en la asociación Cofella, entidad encargada de organizar las fiestas en el barrio avilesino de Llaranes. «Nosotros no pedimos más dinero, pedimos menos burocracia y más acompañamiento a quienes estamos mirando de forma altruista por la cultura, festejos y economía de cada barrio», compartieron desde la propia asociación en un comunicado que incluso hicieron público en sus redes sociales para difundir esta situación.

Su presidente, Aaron Macías, reconoce que «son trabajas que te van minando poco a poco» y que incluso les han hecho poner en duda la celebración de algún evento. «Las trabas burocráticas cada año que pasa son mayores, incompresiblemente para gente que llevamos desarrollando con normalidad y responsabilidad los actos durante tantos años», señalan desde la entidad.

En el comunicado que han hecho público, también reconocen que si continúan organizando eventos «es por la gente, pero que tampoco sabemos lo que podremos aguantar, algo que para nosotros es una labor voluntaria, se está convirtiendo día a día en un trabajo no remunerado y con unas responsabilidades y conocimientos impropios de alguien que tan solo se dedica a dinamizar un barrio sin ánimo de lucro».

Según ha podido saber este periódico desde el área municipal de Festejos han convocado a las entidades a una reunión el próximo 27 de noviembre, con la intención de escuchar sus reivindicaciones y acercar posturas. El problema, se argumenta, es que políticamente no siempre se puede interceder en las exigencias administrativas que gestionan los técnicos municipales e incluso la policía.

Lo cierto es que desde las asociaciones no confían en que se solucione el problema. «Dentro de poco tendremos otra reunión donde, como todos los años, se nos hará caso omiso a nuestras peticiones, eso sí nos marcharemos de la reunión con la certeza de que algo cambiará, y así es como llevan funcionando durante años», señala Macías.

En los últimos tiempos ha habido otros ejemplos significativos como las fiestas de Villalegre, que en las últimas ediciones tuvo problemas con las autorizaciones para instalar el ferial hasta casi el mismo día en que comenzaban los festejos.

También se generaron problemas en la última edición de La Grapa Black Music Festival. La policía paralizó el montaje de los escenarios a pocas horas del inicio de los conciertos y la propia edil de Cultura tuvo que reunirse 'in extremis' con los organizadores y buscar una solución a los problemas burocráticos.