Las asociaciones de vecinos esperan concreción del Plan de Barrios de Avilés y piden mantenimiento

«¿Quién va a estar en contra de que inviertan en los barrios?». La pregunta retórica que se hace Antonio Gil, presidente de la Asociación ... de Vecinos Marcos del Torniello, de Versalles, refleja el sentir de los representantes vecinales tras conocer el Plan de Barrios en el que han estado trabajando los dos partidos que conforman el equipo de gobierno de Avilés, PSOE e Izquierda Unida. Sin embargo, se mantienen expectantes ante el desarrollo de un documento que tan solo contienen unas líneas generales de las actuaciones que sufragará y que se comenzará a concretar tras la próxima reunión del Consejo de Participación.

Según anunciaron el miércoles, de 2026 a 2031 se invertirán 36 millones de euros en los doce barrios identificados (Valliniello, Llaranes, La Luz, Villalegre-El Pozón, La Magdalena, Versalles, San Cristóbal-Miranda-La Carriona, Carbayedo, Centro, Quirinal-Valgranda, El Nodo y Jardín de Cantos). De momento, solo se sabe que se «creará» el centro sociocultural de La Luz será una realidad.

El verbo elegido para el anuncio por Juanjo Fernández, coordinador de Izquierda Unida, no deja claro si será un equipamiento de nueva construcción o, como se teme el expresidente de la Asociación de Vecinos de La Luz y principal demandante del citado centro, «una ampliación del local que ya hay». «Dudo mucho que sea como aquel gran proyecto que presentó en su día el PP. Yo creo que se está ofreciendo una información sesgada y mezclando cosas para que parezca otra cosa» porque sospecha que el 'nuevo centro' anunciado podría también corresponderse como el espacio que se va a reservar donde el antiguo centro de salud de Villalegre, en el que el Principado está rehabilitando pisos para destinarlos al alquiler.

Tan antigua como esta petición de La Luz es la solicitud de un local por parte de la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez. El actual es pequeño y no se adecua a las necesidades que tienen y, además, con las obras de recuperación de la muralla medieval, tiene los días contados. Por lo que respecta a la inversión, su presidenta Pilar Rodríguez Mariño considera que está bien pero que lo fundamental es el mantenimiento. En estos coinciden varios presidentes vecinales. Entre otros, el de Versalles que recuerda que en los 16 años que lleva trabajando de forma activa en la asociación de vecinos «no se ha pasado ni una brocha» al centro sociocultural de Los Canapés, cuyo mobiliario necesita una renovación, al igual que las puertas, y la sala polivalente, una calefacción. «Nos han dicho que es cara, pero en esa sala se hacen las jornadas de teatro y la gente en invierno está con anorak y bufanda», señala.

Eso tendrán que recordarlo en la reunión del Consejo de Participación, algo que crispa a Paz González, la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal. «No puedes estar colgada constantemente en reuniones de Participación que no llevan a ningún sitio. Saben de sobra lo que necesitamos porque lo reclamamos constantemente», subraya. Valora que 36 millones es una cantidad suficiente para sufragar muchas actuaciones, pero ella considera fundamental una buena política de vivienda. «Y no solo para la juventud, también pensando en la gente mayor», añade. Llevado al terreno más local, su sede tampoco se ajusta a las necesidades y sufre goteras.

Desde Valliniello, Alberto Velasco no se anda con rodeos. «Me parece bien todo lo que sea inversión, pero yo he pedido el documento para verlo porque todo al cocer mengua y esto me parece una forma de darse publicidad de cara a las próximas elecciones», reflexiona.

Incide en que la zona rural no tiene nada que ver con el centro y que aquí hacen falta cosas tan básicas como luz y aceras. Por no hablar de la apertura de un terreno en el Fondo de Valliniello cerrado por Urbaser, «que nos ahorraría un gran paseo para llegar hasta el PEPA».

José Luis Rodríguez, de la Asociación de Vecinos El Nodo, considera que con todas las actuaciones y prioridades recogidas en un documento será más fácil que salgan adelante. De momento en el barrio tienen unas cuantas que están pendientes de ejecución, la mayoría relacionadas con la movilidad, uno de los ejes estratégicos del Plan de Barrios. Pero aprovechará la próxima reunión del Consejo de Participación para reclamar una pista polideportiva cubierta. «Una cancha para que los niños y chavales puedan jugar y practicar deporte» porque el polideportivo de Jardín de Cantos «está en Jardín de Cantos». El presidente de esta asociación, Sergio Sanzo, considera que es un «programa potente de mantenimiento del equipamiento público en los barrios». Señala que se cumple la mejora de las frecuencias de las líneas de autobús que habían solicitado y, sobre todo, «la renovación de los parques infantiles que ya mostraban mucho desgaste». Lo que sí volverán a reclamar, ahora que el aparcamiento comienza a preocupar en el barrio, «fijar zonas de estacionamiento exclusivas para vecinos».