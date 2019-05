«Mi aspiración es que en los grandes temas podamos ir más allá de la mayoría absoluta» Mariví Monteserín ayer, en el salón de recepciones del Ayuntamiento. / MARIETA Mariví Monteserín | Alcaldesa de Avilés «Paso la mitad de mi tiempo en mi despacho y la otra mitad en la calle o en otros despachos; conozco la ciudad, sus necesidades y problemas» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Jueves, 30 mayo 2019, 01:19

El médico le aconseja comenzar a andar sin las muletas que la acompañaron en el tramo final de la pasada campaña electoral por una lesión que no ha impedido que Mariví Monteserín (Boal, 1959) mantenga como siempre los pies en el suelo y su mirada en el futuro de Avilés. Ganadora indiscutible de las elecciones del domingo, analiza los resultados y cómo puede ser el mandato.

-Tres días después de las elecciones, ¿cómo está viviendo el triunfo que le dieron los avilesinos?

-La gente está siendo muy cariñosa en la calle conmigo, me felicitan muchísimas personas. Los avilesinos han respaldado una forma de trabajar, de ser y de actuar. En términos generales, creo que la ciudadanía exige cada vez más seriedad y más acuerdos. En general, la gente ha dado la espalda a todos estos grupos que metían mucho ruido y había poca sustancia. Tenemos que seguir en la senda de la seriedad y los acuerdos.

-Los datos evidencian la centralidad del PSOE y su transversalidad en toda la ciudad. ¿Ser el rival a batir dificulta posibles pactos?

-Después de estas elecciones, todos los grupos deben hacer su propia reflexión. Milito en un partido que está impregnado de la realidad de Avilés: del centro y de los barrios. Hay gente que se pasó la campaña como si no conociéramos los barrios. Yo soy una alcaldesa que la mitad de su tiempo lo pasa en su despacho y la otra mitad en la calle, o en otros despachos negociando cosas para Avilés. Conozco Avilés, su realidad y, sobre todo, estoy en contacto con muchas personas que me dicen los problemas que hay, que me transmiten la realidad de su barrio. Muchas personas tienen mi teléfono y me llaman, no solo de mi partido, también ciudadanos que quieren colaborar con su alcaldesa.

-¿Y su partido?

-Mi partido tiene esa forma de actuar: está en lo grande y en lo pequeño; está en contacto con la realidad. El corazón de nuestras políticas es la igualdad y, por eso, siempre nos dirigimos a las personas que necesitan de la acción de administración para salir adelante. Y también del resto de agentes económicos, sindicales, sociales, de la colaboración público-privada. En una ciudad, todos son posibles efectivos para ayudar a salir a la ciudad. Por eso hay que estar en todos los sitios. Y saber estar.

-La nueva corporación pierde grupos municipales y solo con el apoyo de uno podría lograr la mayoría absoluta. ¿Eso facilitará los acuerdos?

-Mi experiencia es que los acuerdos nunca son fáciles y hay que trabajarlos. Mi aspiración es que los grandes temas vayan más allá de la mayoría absoluta. Y si podemos acordar con tres mejor que con dos y si es unánime mucho mejor.

-Pero la portavoz de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, ya denuncia sus incumplimientos. ¿Es posible reconducir la situación?

-Con todo el respeto no lo veo así. Hablamos de dos acuerdos del presupuesto de 2018. Uno de ellos tiene que ver con que nos comprometimos con buscar la fórmula para lograr la gratuidad para el autobús a los menores de trece años. Fue nuestro compromiso. Lo incorporamos en el presupuesto de 2019 que entró en vigor hace dos meses y cuando entró en vigor se negoció con el Consorcio de Transportes y está vigente desde la semana pasada.

-A la oposición no le gustó que el anuncio se hiciera en plena campaña.

-Nosotros lo pusimos en marcha en cuanto fue posible. No hubo una comunicación oficial, fue un anuncio de la administración. Las cosas en la administración no son como con Samantha (la protagonista de 'Embrujada'), que chasca los dedos y surgen. Hay todo un proceso que se debe conocer. Es muy lento, es cierto. A mí tampoco me gusta que sea tan lento, pero se debe conocer.

-¿Y el segundo incumplimiento?

-La tarjeta ciudadana. Se encuentra en un paquete más amplio de modernización de la administración electrónica financiada con los fondos Feder. Y estuvieron un año entero parados porque no se tenían su reglamento de ejecución y, por lo tanto, no se habían podido gestionar. Seguramente, en un mes se habrá licitado el contrato para ponerla en marcha. Los compromisos que adquirimos se cumplen, vaya si se cumplen. Otra cosa es que puedan ser de manera inmediata. Y yo, en la administración, no he visto nada de manera inmediata. Porque cada vez es más lenta.

-En esta campaña no se habló del Museo del Cómic propuesto en las anteriores elecciones. ¿Sigue el proyecto o se ha renunciado a él?

-Se mantiene. El edificio tenía un problema de accesibilidad. Tenemos que cumplir nuestros propios reglamentos y que todos los edificios sean accesibles. Debíamos poner otro ascensor y, en cuanto esté, se pondrá en marcha.

-En el mandato anterior, una buena parte de inversiones no se desarrollaron por la paralización en los fondos Feder. ¿Se podrán gestionar en los próximos cuatro años?

-El grueso de ellas sí. La semana que viene se reúne el jurado para decidir el diseño de las antiguas casas de los maestros en La Luz, que se destinarán para el alquiler de viviendas para jóvenes. Dentro de un mes se licita la tarjeta ciudadana. Estamos avanzando en el DUSI. Y en proyectos que estaban el presupuesto de 2018.

-¿Por ejemplo?

-La semana que viene comenzarán las obras en el palacio de Maqua, con una subvención de 400.000 euros del gobierno de España. De lo contrario, no podríamos hacerlo porque necesitamos ayudas para la recuperación del patrimonio histórico. También empiezan las obras de Claudio Luanco.

-Barrera ferroviaria, Ronda Norte... Con el PSOE gobernando, ¿será el momento de ver soluciones?

-Espero que sí. Ya están licitados los dos estudios. Una vez que den una solución definitiva, espero que todos vayamos a una en su desarrollo.

-La Isla de la Innovación y el Parque Empresarial son otro de los proyectos importantes.

-Estoy encantada con los nuevos gestores. Tienen muy claro el valor de sus suelos en Avilés y la oportunidad que representan. Una cuestión fundamental es el suelo de baterías. Tienen que abordar su desmantelamiento y descontaminación. Son muy conscientes de que deben buscar fondos europeos. Y también tienen claro otra cuestión fundamental: deben salir, con el Idepa, a la búsqueda de posibles inversores en el mercado internacional. Después de mucho trabajo está enfocado para salir de manera exitosa. Mientras tanto es necesario resolver la primera parte de la Isla de la Innovación para lograr un suelo más rápido para nuevas industrias.

