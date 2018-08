Astarte entrega mil euros a la familia del niño peruano con cáncer José Ramón Suárez, de Astarte, con la familia Campos. / LVA «Utilizaremos el dinero para costearnos la estancia en Madrid durante la próxima operación de Thiago» MARINA MARTÍN AVILÉS. Miércoles, 1 agosto 2018, 05:06

La asociación avilesina Astarte Residuos Solidarios ha hecho entrega de un talón de mil euros a la familia de Thiago Campos, el niño peruano que va a ser tratado de un cáncer hepático en el hospital La Paz en Madrid.

Tras permanecer ingresado en el HUCA recibiendo quimioterapia, el pequeño será operado la semana que viene o la próxima. Ahora le han dado el alta provisional y Thiago está en casa hasta el día de la operación, «aunque tiene chequeos médicos cada tres días», concreta Jessica Castro, su madre. La familia sigue en Avilés, esperando que les confirmen el día exacto que deben estar en la capital.

Astarte hizo una colecta de residuos electrónicos, y en un mes consiguieron más de 3.000 kilos, que unidos a las donaciones en metálico desde distintos puntos de España, les han permitido hacer esta entrega. «La respuesta a la campaña ha sido impresionante» cuenta José Ramón Suárez, de la Asociación Astarte. «Hemos recibido llamadas y ofrecimientos de multitud de lugares del país». Uno de ellos fue el de las tiendas de informática Mr. Micro, con sede en Madrid, que ofrecieron ayuda con la manutención y el alojamiento a la familia de Thiago mientras dure su tratamiento. Alojamiento que aún no se sabe si será efectivo. «Al principio dijeron que tendríamos una habitación, pero ahora no se sabe fijo, así que usaremos el dinero para pagar el alquiler los meses en Madrid» explica la madre del pequeño. «No creo que a mí me dejen quedarme en el hospital con mi hijo, así que tendré que pagar una habitación y más gastos, la comida y demás» cuenta Jessica, «porque no conocemos a nadie en Madrid para poder quedarnos en su casa».

Sus padres, Jessica Castro y Juan Campos, llegaron a España en octubre del año pasado y, mientras luchaban contra la enfermedad de su hijo, han tenido que lidiar con una orden de deportación que han conseguido paralizar. Ahora esperan que extranjería les dé papeles para poder ponerse a trabajar y «subsistir mientras Thiago se recupera».