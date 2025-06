«Asturias está en un momento dulce en cuanto a ofertas de empleo»

Cristina Del Río Avilés Sábado, 28 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hay trabajo y tener más de 45 años no es un impedimento para acceder a esos empleos, más bien al contrario, se erige como un valor al alza. Fue el mensaje que ayer trasladaron los representantes de tres empresas de trabajo temporal a los asistentes a la jornada organizada por la Cámara de Comercio de Avilés en el Espacio Maqua bajo el nombre I Feria de Encuentros +45.

Juan Menéndez, responsable comercial de la zona Norte Grupo Noa's, Susana Martínez, directora de la delegación de Grupo Eulen Gijón y Verónica Rodríguez, psicóloga y consultora de la delegación de Randstad en Avilés pusieron en valor las fortalezas de las personas con más de 45 años que, además subrayaron, son apreciadas y buscadas por las empresas. El concejal de Educación, Empleo y Formación, Juan Carlos Guerrero, hizo las veces de moderador y conductor de una mesa redonda presentada por Natán Fernández, presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio.

Fueron varias las ideas que surgieron de la ronda de intervenciones que el concejal tuvo que llevar al terreno práctico tras comenzar como una charla motivacional. Tanto Juan Menéndez como Susana Martínez y Verónica Rodríguez destacaron los puntos fuertes de los trabajadores con más de 45 años: el conocimiento del sector («con un bagaje profundo muy interesante); el compromiso y la lealtad frente a una juventud con otras prioridades y no educada en la cultura del esfuerzo y que se visualiza en la tasa de absentismo, por debajo de la del rango de edad inferior, según se expuso; y, por último, las relaciones laborales y profesionales que se tienen tras años de experiencia. «El talento no caduca», resumió Juan Menéndez.

Son valores en alza porque, según Susana Martínez, «las empresas quieren estabilidad, personas que tengan compromiso» y, además, animó a no despreciar un trabajo temporal porque puede ser «una oportunidad para que conozcan nuestro talento y nuestra forma de trabajar». Verónica Rodríguez apuntó una fortaleza más: la capacidad de adaptación.

Sin embargo, no es suficiente y «la formación es muy importante». No hay que descartar el reciclaje profesional, pero aconsejaron no hacer cursos a lo loco sino orientarse hacia un sector profesional. En este sentido, recomendaron dejarse aconsejar por los servicios de orientación profesional.

Llevado al plano concreto, es «brutal» la demanda de personal que hay en el sector industrial, concretamente en el siderometalúrgico, el más abundante en Avilés. Además, de todo tipo de puestos. «Es creciente la demanda en el sector de la logística, desde carretilleros a asistencia logística, y también la formación en IT (tecnologías de la información)», algo en lo que Verónica Rodríguez, de Randstad, insistió varias veces. Apuntó, de hecho, que a nivel nacional sólo hay un 2% de tasa de paro. «Incluso hay demanda en el sector agrícola, sobre todo en coincidencia con las campañas del kiwi y de los arándanos».

Aconsejaron formarse y también sacar la Tarjeta Profesional del Metal (TPM), necesaria para trabajar en este sector desde hace unos años. Susana Martínez añadió que, además, se busca la polivalencia.

A preguntas del concejal de Empleo, Verónica Rodríguez reconoció que también hay mucha demanda en el sector servicios, «pero es un sector duro, donde nadie quiere trabajar», aseguró.

La conservación derivó hacia las formas de responder a una oferta de trabajo e incluso sobre las cartas de presentación y se recordó que el hecho de buscar trabajo es un trabajo en sí mismo.

Quedó claro que hay motivos para la esperanza que el concejal Juan Carlos Guerrero apuntaló con varios datos: el servicio de orientación municipal recibe a más de 1.300 personas al año y más del 50% de los profesionales insertados tienen más de 50 años. «Ahora hay mucha formación al alcance de todo el mundo y hay que saber seleccionar», aconsejó.