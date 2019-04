«Asturias necesita la implicación de todos»

Asturias lanzó ayer un mensaje de optimismo sobre el futuro, un aliento al trabajo duro y al esfuerzo con la presentación del tercer libro de José María Urbano: 'Dame buenas noticias' (Nieva ediciones, 2019). Y es que el que fuera jefe de redacción de LA VOZ DE AVILÉS no solo congregó a la sociedad avilesina y buena parte de los dirigentes asturianos, sino que utilizó el poder de su palabra para convencerles sobre el potencial de una región a poco que «todos nos impliquemos en un proyecto colectivo para avanzar en un modelo Asturias donde el bienestar general es el gran objetivo a alcanzar». Un diagnóstico del presente y los planos de ese futuro para construir que se distribuyen a lo largo de las 530 páginas del volumen que concentra los artículos publicados por Urbano en LA VOZ-EL COMERCIO.

Respaldado por Marcelino Gutiérrez, director del periódico, y Guillermo Ulacia, presidente de Femetal, Urbano glosó las fortalezas de la región, y también de Avilés, en un escenario complicado. Urbano aconsejó no escapar de la realidad y decir al ciudadano «lo que tiene que saber, no lo que quiere escuchar». Por eso hay que conocer riesgos auténticos como la economía globalizada, la necesidad de adoptar medidas contra el cambio climático o el problema demográfico de la región más envejecida del continente más envejecido. «Cierto que tenemos problemas como región y que siempre los tendremos; de lo contrario no existiríamos», aseveró.

Y, aún así, existen suficientes elementos para creer en el futuro de Asturias y más con las fortalezas que José María Urbano recopila en su obra y analiza semana tras semana en estas páginas. La primera. El tejido industrial y que genera una «cultura del trabajo. Aquí sabemos lo que es el trabajo a turnos, algo que en algunas partes de España se desconoce», apuntó Urbano. Ese tejido industrial debe ser la base de un elemento fundamental para que Asturias sea una región de éxito: la innovación. Innovación con todos sus ingredientes: participación de empresas, universidad y administraciones públicas; cooperación entre los diferentes actores, impulso a nuevos sectores... Urbano recitó durante varios minutos los ejemplos de «una región con un potencial industrial e innovador como no existe en Europa». Algunos proyectos se conocieron recientemente, como la semana pasada cuando ArcelorMittal anunció su intención de impulsar empresas tecnológicas a partir de la actividad del Centro de I+D de Avilés.

00:59 Vídeo.

De forma paralela, el Asturias paraíso natural debe convertirse en el motor de «una potencia turística a la que no afectará la estacionalidad», junto con otros recursos que son sinónimos de calidad de vida como puede ser la gastronomía y el capital humano, tanto los jóvenes como «el talento de los senior».

Y también citó deberes, como «no tener miedo a romper la inercia localista de años y apoyar proyectos que nos hagan más fuertes como el Área Metropolitana». Además de invitar a la clase política a superar el discurso cortoplacista, el reproche fácil y trabajar «con un espíritu de consenso, diálogo y altura de miras, sabiendo que debe haber un pacto de Estado para cuestiones que no pueden estar cuestionadas cada cuatro años por las elecciones».

De esta manera, Urbano resumió su «humilde aportación al desarrollo de Asturias» en una presentación «rodeado de amigos» y donde la parte más entrañable la representaron sus palabras de amor a su esposa e hija y el sentido homenaje a tres personas como Vicente Álvarez Areces, Manuel Ponga Santamarta y Ubaldo Puche Melero que ayer acudieron desde la memoria viva.

Amplio respaldo

El acto contó con un amplio respaldo social e institucional. En el salón del 40 Nudos en el que se celebró estuvieron ayer presentes casi todos los candidatos regionales, desde el socialista Adrián Barbón a la popular Teresa Mallada, pasando por Carmen Moriyón, de Foro, Lucía Montejo, de Podemos, además del secretario general de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, la candidata del PP al Congreso, Paloma Gázquez o Nicanor García, diputado de Ciudadanos. La alcaldesa, Mariví Monteserín, sus homólogos en Corvera e Illas, Iván Fernández y Alberto Tirador, el presidente de la Cámara, Luis Noguera o el presidente de FADE, Belarmino Feito, también estuvieron entre el público, así como una nutrida representación del diario, encabezada por su director general, Goyo Ezama, su exdirector, Juan Wes o la jefa de Redacción, Ruth Arias.

Su director, Marcelino Gutiérrez, ejerció de maestro de ceremonias elogiando «el periodismo que representa José María Urbano», del que destacó que «se encuentra en ese momento dulce en el que su conocimiento de la región le permite analizar y aportar conocimiento, mucho más que hechos». Gutiérrez destacó el «amplio conocimiento de Asturias» y su capacidad de orientar su mirada hacia al futuro. «Es un periodismo atípico y valiente, que se gana la confianza de los lectores», concluyó.