Asturmadi, el colegio de San Cristóbal, Noelia Rodiles y Yolanda Mijares, premios de LA VOZ 2025

Domingo, 8 de junio 2025

LA VOZ DE AVILÉS vuelve a reconocer este año la trayectoria de personas y entidades de la comarca que, son su trabajo y su talento demuestran el empuje de la ciudad y su alto nivel de excelencia. Los premios del diario recaen este año en la empresa Asturmadi, el colegio de Educación Especial de San Cristóbal, la pianista Noelia Rodiles y la entrenadora de baloncesto Yolanda Mijares. Todos ellos recogerán sus galardones en una gala que se celebrará el lunes 16 de junio en la Casa de Cultura de Avilés.

Iniciativa empresarial

Asturmadi

La empresa Asturmadi aborda la ampliación más importante de sus instalaciones desde que se fundó en el año 1988. La inversión alcanza los diez millones de euros y permitirá tanto a Asturmadi Doors, dedicada a la fabricación y diseño de puertas metálicas cortafuegos, como a Reenergy, división enfocada a la fabricación de estructuras para paneles solares, multiplicar su capacidad de producción. La compañía avilesina, situada en el polígono de Las Arobias, dispone de una fábrica en México y almacenes en otros países, y albergará en la ciudad un centro de I+D con personal específico para garantizar su crecimiento.

Acción Social

Colegio de San Cristóbal

El Colegio de Educación Especial de San Cristóbal lleva cincuenta años ofreciendo asistencia integral a alumnos de toda Asturias con diferentes grados de discapacidad y patologías que en los centros educativos convencionales no podrían recibir de manera individualizada. Su comunidad educativa está unida y forma una gran familia que cuida, atienda y participa activamente en el desarrollo de más de un centenar de alumnos desde los 3 a los 21 años, incluida una última etapa formativa de preparación a la vida adulta, que permite a muchos de los adolescentes del centro tener una oportunidad al abandonar las aulas que sin duda no tendrían de no existir un centro como el Colegio de Educación Especial de San Cristóbal

Cultura

Noelia Rodiles

La pianista Noelia Rodiles es una de las figuras más sobresalientes que han salido del conservatorio municipal de música Julián Orbón. Ha actuado como solista con prestigiosas orquestas como la Nacional de España, la Heinrich Heine de Düsseldof o The Soloists of London, y además de su trayectoria como intérprete, cuenta con cinco álbumes publicados y ha recuperado obras de otro insigne músico avilesino: Julián Orbón.

Deporte

Yolanda Mijares

La entrenadora Yolanda Mijares es una de las figuras más relevantes del baloncesto local. Fue una de las fundadoras del Adba y en ese club pasó 28 años, hasta que decidió no renovar en el banquillo en el año 2016. Pasó por la Federación Española y que logró mantener deportivamente al equipo avilesino en Liga Femenina 2 durante catorce temporadas consecutivas, pese a contar con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Ahora es una de las pocas mujeres que entrena a un equipo masculino, el CB Castrillón.