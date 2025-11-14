Asturmadi inaugura la mayor ampliación de su historia con ambición de futuro en Avilés

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, junto con Alfredo Suárez y Flor Álvarez han inaugurado ... esta mañana en Las Arobias la ampliación de Asturmadi Group que, con una inversión de quince millones de euros ha supuesto el mayor crecimiento de la empresa creada por Alfredo Suárez en 1985.

En su intervención, el presidente del Principado, Adrián Barbón, elogió el trabajo de Alfredo Suárez, del que destacó su «pasión» y la manera que tienen sus empleados de describirlo: «Es una persona de palabra, que cumple». Barbón aseguró que la trayectoria de Asturmadi es un reflejo de «la Asturias que funciona». El presidente también destacó los últimos datos demográficos, subrayando el aumento de la población joven en la región. Junto con el descenso del desempleo en la región y el aumento del número de empresas, «son datos que dan un portazo al pesimismo».

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, elogió el compromiso del fundador de la empresa y de su mujer Flor. «Son un ejemplo para Asturias». La regidora subrayó que la evolución de la compañía refleja «la transformación de Asturias y de Avilés en estos cuarenta años».

La inauguración también ha permitido celebrar los primeros cuarenta años del grupo industrial que dobla su capacidad de producción de puertas-cortafuegos y estructuras para paneles solares. La celebración se ha convertido en un acontecimiento social con la presencia de clientes y socios de catorce países diferentes con los que Asturmadi mantiene relación comercial. Actualmente, Asturmadi exporta habitualmente a 40 países diferentes y, al menos, en 79 naciones del planeta se encuentra instalada una puerta de la fábrica avilesina. Entre los asistentes se encontraba el que fuera ministro de Defensa, José Bono.

Con la inversión, las instalaciones de producción de Asturmadi crecen hasta los 25.000 metros cuadrados.