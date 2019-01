La Audiencia absuelve al tuitero que llamó 'maricón' al poeta García Lorca Había sido condenado en primera instancia a un año de cárcel y mil euros de multa por un delito de provocación al odio C. R. AVILÉS. Viernes, 18 enero 2019, 03:58

El tuitero que llamó 'maricón' al poeta Federico García Lorca, condenado por el Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés a un año de cárcel y mil euros de multa por un delito de provocación al ocio, ha sido absuelto por la Audiencia Provincial.

El letrado del recurrente, Juan Antonio Blanco, argumentó que un error en la valoración de la prueba. Consideraba que su cliente había sido juzgado únicamente por el tuit que mencionaba a Lorca («El asesinato de Federico García Lorca está justificado desde el minuto uno por maricón. He dicho») y sin tener en consideración los otros cuatro mensajes enjuiciados.

La Audiencia Provincial entiende que aunque el juez «no yerra» al entender que dicho mensaje proyectaba su opinión particular y homófoba sobre un colectivo y no sobre una persona en particular, sí es «más discutible que la exteriorización de ese pensamiento, por repulsivo que sea», pueda ser considerado un delito de provocación al odio. Así, «una cosa es que la opinión sugiera que el autor odia al grupo y otra diferente que incite, estimule o instigue directamente la ejecución contra el grupo de conductas delictivas, agresivas o peligrosas».

El tuitero, identificado en esta red social como Diego Celtibero, había escrito también «Guarro que veo, guarro que apaleo», «Véis eso niños? Es un guarro!» acompañado de una foto de Adolf Hitler o «Los españoles primero. Rojos no, gracias. ¡Viva España!».