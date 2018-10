La Audiencia condena a una abogada a siete años y medio de cárcel por estafar a sus clientes Ana María Rodríguez, llegando a la Audiencia con su abogado. / PABLO LORENZANA La sentencia puede ser recurrida ante el Supremo y fija para Ana María Rodríguez indemnizaciones por valor de 727.737 euros FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Miércoles, 24 octubre 2018, 02:28

Penas que suman siete años y seis meses de prisión, multas por valor de 11.700 euros, indemnizaciones que superan los 727.700 euros (en números redondos) y diez años de inhabilitación profesional. Es la condena que la sección segunda de la Audiencia Provincial ha impuesto a la abogada avilesina Ana María Rodríguez Fernández y que ayer se hizo pública después de ser comunicada a las partes, tras el juicio celebrado el pasado mes de mayo. Las tres magistradas de la sección segunda la consideran autora de tres delitos diferentes: deslealtad profesional, un delito continuado de apropiación indebida y otro continuado de estafa agravado con falsedad documental.

La deslealtad profesional es la clave de la sentencia y que da coherencia a un proceso complejo. Y es que las magistradas recuerdan que esta figura supone el «despliegue de una acción u omisión», que se traduce en un perjuicio a los clientes. De esta manera se aleja la posibilidad de acusar a un abogado o procurador que actuando de manera correcta no logre los objetivos deseados.

La existencia o no de un delito de apropiación jurídica fue uno de los caballos de batalla del juicio; las defensas de la acusada lo rechazaban con el argumento de que en la relación abogado-cliente entra esa aportación de fondos. La sentencia recurre al Tribunal Supremo para señal que los delitos se producen cuando «tras realizar o no las gestiones correspondientes, y sin rendir cuentas de las mismas, no devuelve las cantidades percibidas en provisión de fondos», recordando el deber de rendir cuentas de cada letrado ante sus clientes. Para la sentencia, el argumento de que correspondía al pago de servicios o que lo recibía en propiedad «no resiste el más mínimo análisis».

El delito de estafa queda fijado por la sentencia, tanto en la detallada descripción de los hechos como la descripción jurídica de los comportamientos que buscaban engañar a unos clientes que acudían a ella de buena fe y por su profesionalidad, según detalla la sentencia. De igual manera, la falsedad documental se acredita por las pruebas aportadas, entre ellas la existencia de programas informáticos que le permitía elaborar textos como si fuesen oficiales.

Se fija la responsabilidad civil subsidiaria de las aseguradoras Caser y Catalana de Occidente, además de establecer las costas del proceso para la condenada. No es un detalle baladí ya que, junto con la fiscalía, en la causa se personaron nueve abogados diferentes por diferentes acusaciones particulares; entre ellos destacó el trabajo de José Ramón Nistal, que representó al menos a cinco de las víctimas y cuyas peticiones de condena, superiores incluso a las de la Fiscalía, se han visto reflejadas en una buena parte de la sentencia, además de insistir en su argumentación en el carácter continuado de los delitos, lo que se ha traducido en penas mayores.

Las indemnizaciones alcanzan los 727.700 euros, en números redondos y a la espera del posible recurso ante el Tribunal Supremo, si bien alguna cantidad ya se ha abonado. En su devolución también se deberán fijar los intereses legales correspondientes, según señala la sentencia. Las magistradas rechazan los argumentos de las aseguradoras, cuyos abogados habían defendido que no tenían responsabilidad porque no se aseguraban conductas ilícitas. En ese sentido, se recuerda que el Supremo ha fijado que «una cosa es que no quepa asegurar conductas dolosas y otra muy distinta que entre los riesgos aleatorios del seguro esté incluido el de hacer frente a los perjuicios causados por actuación ilícita del asegurado».

Esto no evita que, en el futuro, la aseguradora pueda reclamar a su cliente para «resarcirse del perjuicio» causado. Sus abogados plantearon que no se fijase una «tarifa plana» por los daños morales, estableciéndolos según cada caso, si bien la sala no ha seguido ese criterio.

La defensa, liderada por el abogado Marcelino Tamargo, de Espacio Legal, sólo logró ver reconocido el atenuante por la enfermedad mental, si bien él había defendido su calificación como eximente.

Y es que la sentencia desmonta todos los argumentos con los que la defensa había querido reducir la condena. Así, la posibilidad de eximente queda anulada por el carácter continuado de los delitos y su «unidad cohesionada». Tras algo más de cuatro páginas de argumentos jurídicos, se recuerda que, aunque las infracciones comenzaron en 1998, las denuncias se realizan en 2013, sin que se cometiesen «lapsos de paralización».

Aunque se rechaza la enfermedad mental como eximente del comportamiento, la sala la asume como atenuante, lo que se traduce en las condenas de cárcel se fijen en el menor de los rangos posibles.

La defensa también reclamó el atenuante de dilación indebida y de obcecación en el comportamiento de la procesada. La primera es rechazada señalando que «el procedimiento no tuvo una prolongación excesiva más allá de lo que resulta acorde con su envergadura», recordando que las primeras denuncias fueron en 2013 y la apertura del juicio oral en 2015, en una causa con un gran número de afectados.

La obcecación se rechaza porque el comportamiento de la acusada no responde a las características que requiere esa figura y que son contrarias a la «reflexión y proceso elaborado» que se aprecian en los comportamientos delictivos juzgados.

La sentencia no es firme y las partes cuentan con un plazo de cinco días para comunicar su decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo. La descripción de los hechos fija en diecisiete perjudicados el número de afectados por una actuación irregular que establece entre 1998 y 2013. En la sentencia analiza treinta episodios diferentes para confirmar las acusaciones particulares

De esta forma termina el capítulo de un juicio que se celebró el pasado mayo en Oviedo, con sesiones en las que no faltaron desmayos de la ahora condenada, e incluso uno de los testigos necesitó medicación para el corazón ante la situación de estrés nervioso. La presidenta de la sala, la magistrada Covadonga Vázquez Llorens, mantuvo el orden con mano firme, llamando al orden de manera constante a Marcelino Tamargo, abogado defensor de Ana María Rodríguez.

La magistradas María Luisa Barrio Bernardo-Rua y María Paz Fernández-Rivera Fernández completan la Sección Segunda, que ha elaborado una minuciosa y detallada sentencia, tanto en la descripción de los hechos probados como en la argumentación de la condena.