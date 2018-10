La Audiencia decidirá la semana que viene si Natalio Grueso sigue en prisión

El exdirector del Centro Niemeyer, Natalio Grueso, está pendiente de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial resuelva sobre la petición cursada por su abogado, Fernando Burgos, para poder quedar en libertad provisional, pero esta decisión no se tomará hasta la semana que viene. A pesar de que el letrado presentó la petición hace una semana, está no se registró en la sala hasta el martes, y el miércoles se dio traslado a las partes. Hay tres días de margen, por lo que no se espera que el tribunal se pronuncie antes del martes o el miércoles.

Grueso permanece ingresado en la cárcel de Asturias desde el pasado 18 de septiembre, cuando se entregó a las autoridades después de que la Audiencia lo hubiera puesto en busca y captura tras haber intentado en vano hacerle llegar varias notificaciones y para asegurar que se personaría en el juicio del 'caso Niemeyer', previsto inicialmente para el 24 de septiembre, pero pospuesto a petición de su abogado.