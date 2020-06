La Audiencia suspende el juicio por estafa a mayores contra tres comerciales La falta de un testigo «esencial» para determinar los delitos obligó a la jueza a no celebrar la sesión S. G. avilés. Jueves, 11 junio 2020, 00:33

El juicio contra tres comerciales por estafar a personas mayores de diferentes localidades asturianas, entre ellos varios de Avilés y comarca, tuvo que suspenderse ayer en la Audiencia Provincial por la falta de un testigo que se considera «esencial».

La Fiscalía fue la primera en pedir la suspensión de la vista y a ella se sumaron los abogados de la defensa mientras que los de la acusación optaron por pedir a la jueza que continuara con el juicio. El testigo sería una nueva víctima de los comerciales que podría identificarles en la comisión de los delitos, pero que intentó justificar su ausencia por una intervención médica. La titular de la sección segunda de la Audiencia Provincial consideró que «el fax enviado en el que se informa sobre la intervención no da datos que corroboren que está justificada su falta, pues no dice los motivos, ni la convalecencia, ni si hay o no fecha de alta», explicó la jueza.

Ayer estaban llamados a testificar los responsables de la sociedad mercantil para la que trabajaban los comerciales y que habrían utilizado como excusa para reclamar varias cantidades de dinero a los afectados, todos personas mayores, que también estaban citados. El montante total que podrían haber cobrado de ellos rondaría los 20.000 euros según explicaban las propias víctimas. A cada uno de ellos se les reclamaba la cantidad en base a unos servicios diferentes en nombre de la empresa de la que eran clientes. A una de las mujeres se le llegaron a pedir 20.000 euros en concepto de IVA, según relata el Ministerio Fiscal. Ahora deberá fijarse una nueva fecha para el juicio.