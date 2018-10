El Aula de Cultura presenta el nuevo libro de González Pola sobre la transición Se trata de una biografía del militar asturiano Manuel Díez-Alegría promotor de la despolitización del ejercito S. G. AVILÉS. Miércoles, 10 octubre 2018, 01:16

La transición democrática española es una de las etapas de la historia de España más estudiadas pero muchas de las figuras clave de esos años han quedado en un segundo plano. El escritor Pablo González Pola ha querido sacar del anonimato al militar asturiano Manuel Díez-Alegría.

El escritor participa mañana jueves, a las 19.30 horas, en una nueva sesión del Aula de Cultura de LA VOZ, coordinado por Mercedes de Soignie, que se celebra en el salón de actos del Centro de Servicios Universitarios de Avilés con acceso gratuito. González Pola presentará su libro 'Preparando la transición: Manuel Díez-Alegría', en el que basándose en la biografía del militar analizará la situación del ejército español tanto en el tardofranquismo como en la propia transición.

«Él fue el promotor de la despolitización del ejército y con ello consiguió que los militares no intervinieran tras la muerte de Franco», explicó ayer González Pola, que añadía que se trata de uno de los tres asturianos fundamentales para este proceso histórico que derivó en la democracia. «En España un militar no llama la atención. La historia militar no está desarrollada en nuestro país por eso apenas se le conoce y nunca se ha escrito una biografía sobre él».

En la charla explicará los pasos que el asturiano dio en busca de la profesionalización de los militares, muchos de ellos la lograron en Estados Unidos a donde acudieron en busca de formación. «Su objetivo se logró. A la muerte de Franco una gran masa del ejército se mantuvo aparte y eso facilitó las cosas», destacó el escritor, que hizo hincapié en que «Díez-Alegría representó la posibilidad de una transición pacífica».

También se explicará como el militar asturiano fue el promotor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) , que supuso el nexo entre el ejército y la vida civil.