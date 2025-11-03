Aunando Fronteras ensalza en Avilés la figura de Ángel Cuesta Lamadrid La asociación celebrará los diez años de hermanamiento entre Avilés y Peñamellera Baja, concejo del que era oriundo el indiano

La Asociación Aunando Fronteras organiza una conferencia sobre Ángel Cuesta Lamadrid y una exposición sobre los diez años del hermanamiento entre Avilés y Peñamellera Baja el próximo jueves día 6, a las 19 horas, en el Palacio de Valdecarzana. Será el historiador Román Antonio Álvarez el que glose la figura de un indiano filántropo, al que su Panes natal (capital de Peñamellera Baja) debe numerosas infraestructuras.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, ha presentado este lunes la conferencia junto a la presidenta de Aunando Fronteras, Beatriz Ayuso, y junto a Isidro Caballero Sardina, natural de Panes y colaborador en la conmemoración de un hermanamiento sobre «el que se podía haber hecho más». Ahora, por tanto, será la ocasión de resarcirse y poner en valor una figura que en su momento fue determinante en la recuperación de las relaciones entre Estados Unidos y España, a través de Avilés y San Agustín de la Florida.

La idea, según ha explicado Ayuso, es que en diciembre una delegación avilesina visite Panes y ponga en valor allí tanto la figura de Cuesta Lamadrid como del hermanamiento.

