La ausencia de dos concejales en la votación impide aprobar el proyecto Avilés Enseña La alcaldesa, Mariví Monteserín, se mantuvo seria ayer en la sesión plenaria. / MARIETA Las vacaciones del socialista Balbuena y una llamada a la popular Ana Bretón impiden aprobar uno de los proyectos estrella del mandato FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Viernes, 28 septiembre 2018, 01:35

La puesta en marcha del proyecto para impulsar la enseñanza de español a extranjeros en Avilés sufrió ayer un inesperado tropiezo en el Pleno en Avilés después de que no lograse la mayoría absoluta necesaria para que la sociedad de desarrollo de La Curtidora gestionase el servicio.

La imprevista ausencia de la concejala del Partido Popular, Ana Bretón, dejó al gobierno a un voto de conseguir el resultado que necesitaba para poner en marcha lo que se considera uno de los proyectos estrella de su mandato.

La mayoría absoluta a la que obligaba la ley se encontraba lastrada por la ausencia del edil Miguel Ángel Balbuena. Como se sabe, los Plenos se celebran habitualmente el tercer jueves de cada mes; es decir, debía haberse convocado para el pasado 20 de septiembre. Sin embargo, la reunión de la alcaldesa con el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales obligó a trasladarlo a ayer, cuando Balbuena ya tenía contratadas sus vacaciones fuera de Asturias.

En esa situación, el PSOE necesitaba los seis votos que tenía garantizados de PP y no adscritos para sacar su propuesta. Eran trece, justo la mayoría absoluta. Sin embargo, la salida del salón de Plenos de la popular Ana Bretón dejó al expediente a un voto de su aprobación.

En la recta final de la votación, la edil recibió una llamada de su marido por una inesperada enfermedad de su hija. Bretón salió de la sala para hablar con él, sin que respondiese a las llamadas del portavoz popular, Carlos Rodríguez de la Torre, para que regresase a votar. Y es que el PP, aunque dudó abiertamente de Avilés enseña, aseguró que iba a votar a favor del proyecto «para que luego el gobierno no nos reproche que no puede hacer nada por culpa de nuestro bloqueo».

Apoyo rechazado

En todo este proceso, el PSOE desperdició la oportunidad de sumar un nuevo voto, que le hubiese supuesto la mayoría absoluta. Agustín Sánchez, portavoz de Ganemos, ofreció respaldar la iniciativa si el gobierno asumía el ruego que su formación presentó en el Pleno solicitando la incorporación de la Música tradicional como asignatura optativa en el Conservatorio Municipal Julián Orbón, además de Gaita como instrumento. El PSOE lo rechazó.

En el primer caso argumentando que las asignaturas optativas se establecen por la dirección del centro en su proyecto educativo y el gobierno no interfiere. Respecto a la asignatura de Gaita, el gobierno afirmó que la prioridad era incorporar un profesor de Canto, aunque no descartaba asumir Gaita en el futuro. Por ello Ganemos optó por la abstención que dejaba al gobierno con doce votos de los trece necesarios.

Ahora, el PSOE deberá estudiar la situación. En principio, el expediente no puede regresar al Pleno con idéntico contenido, ya que ha sido rechazado. Deberá buscar una forma alternativa. Y, además, con el reto de mantener los plazos más breves posibles.

En el debate previo, las posiciones más duras contra el proyecto fueron desde IU y Somos. Así, Llarina González Moreno calificó el proyecto de «inviable» económicamente comparando los costes con otras ciudades y afirmando que «no es viable en una ciudad como Avilés», ciudad que no tenía «nada seductor o interesante» para competir con Oviedo, Comillas, Granada o Cartagena, otras ciudades con turismo idiomático. «Es una estafa, un timo electoral», aseguró González Moreno.

La respuesta de la alcaldesa no se hizo esperar y Mariví Monteserín cargó contra «las fuerzas retrógradas y conservadoras» que no creen en las posibilidades de la ciudad. Sus palabras irritaron a Llarina González Moreno, que la acusó de «poner en mí palabras que no he dicho». Monteserín le recordó las frases textuales y también «cuando desde su partido se decía que la Casa de Cultura era demasiado grande para Avilés». Los concejales de Ciudadanos y Ganemos se abstuvieron. Ambos dudaron sobre Avilés enseña, si bien Agustín Sánchez aseguró que las posibles pérdidas de 60.000 euros «eran asumibles».