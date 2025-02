Los australianos Electric Mary presentan 'Mother' en el ciclo Factoría Sound

S. GONZÁLEZ AVILÉS. Sábado, 2 de noviembre 2019, 00:49 Comenta Compartir

Los australianos Electric Mary actuarán el viernes 14 de noviembre en Avilés, dentro del ciclo Factoría Sound, que llegará a su fin ese mes. La banda aprovechará este concierto para presentar ante el público local su último disco 'Mother'.

Son considerados por la crítica musical como una de las bandas más puntera de la escena del rock australiana. En su actuación en el espacio escénico de la Factoría Cultural interpretarán temas como 'How do you do it' o 'Sorry Baby', que destacan por sus ritmos blues y que se compaginan con 'The way you make me feel' o 'Woman', que son puro rock. Electric Mary realizará una corta gira por España, que se inicia en Avilés y que les llevará después a Vitoria, Madrid y Barcelona.

El público podrá disfrutar de su directo que «atrapa y deja sin aliento», tal y como han definido algunas de las publicaciones musicales internacionales. El grupo está formado por Rusty, que pone voz a todas las canciones, Pete Robinson a la guitarra y voz, Alex Raunjak al bajo, Brett Wood, también guitarra y voz, y, por último, Paul 'Spyder' Marrett, en la batería.

Todos ellos son considerados herederos de Led Zeppelin o de AC/DC. 'Mother' es su cuarto trabajo discográfico. Con ellos llevan un bagaje largo que avalan sus giras junto a Deep Purple, Alice Cooper, Motorhead o Def Leppard.

Fin de ciclo

El ciclo Factoría Sound finalizará el día 23 de noviembre con el concierto de Wild Adriatic, llegados desde Nueva York para tocar sus últimos temas, uno de ellos grabado con Dan Rodríguez. La formación destaca por su mezcla de rock y soul con esencias setenteras. Con ocho años de trayectoria y dos álbumes en el mercado, 'Feel' y 'Big Suspicious'.

Ambos conciertos comenzarán a las nueve de la noche y aún quedan entradas disponibles. Tienen un precio de diez euros si se adquieren de manera anticipada, o de doce si se compran el mismo día del concierto.

Para los que opten por la primera opción, los pases están disponibles en la web de entradas de Liberbank o en las taquillas de la Casa de Cultura.