Los autobuses públicos de Avilés serán gratuitos para asistir a la manifestación de Alcoa Imagen de archivo de un autobús urbano en Avilés. / MARIETA Las líneas de llegada y salida de la ciudad no cobrarán el billete de seis a siete y de ocho y media a nueve y media de la tarde del jueves ALBERTO SANTOS AVILÉS Martes, 6 noviembre 2018, 15:07

Los autobuses urbanos de Avilés y comarca serán gratuitos de 18 a 19 horas (líneas con destino Avilés) y de 20.30 a 21.30 horas (salidas desde Avilés) del jueves para facilitar el uso del transporte público a los y las participantes en la manifestación contra el cierre de Alcoa y por el mantenimiento de la actividad industria y el empleo. La marcha se celebra este jueves, a las 19 horas, con salida desde la plaza del Vaticano y final en la plaza de España.

Esta gratuidad se ha materializado tras el ofrecimiento formulado por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, a los representantes de los trabajadores de Alcoa, y ha sido posible gracias a la colaboración del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) y de las tre compañías de transporte de viajeros que operan en la comarca: Villa Excursiones, S.A., Casablanca Bus S.L. y Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés, S.A.

Llamamiento a la participación masiva

Por otra parte, la alcaldesa ha realizado hoy un llamamiento a la participación de toda la ciudadanía en la marcha convocada por los sindicatos para el jueves. Lo ha hecho a través de un video que difundido a través de los canales digitales del Ayuntamiento de Avilés: YouTube, Facebook, Twitter, Instragram y aviles.es.

Este es el contenido de su llamada a la asistencia masiva a la marcha:

«Esta es una llamada a la movilización. A la movilización en una cita muy importante que tenemos en Avilés el próximo día 8 de noviembre. Una cita al grito unánime de 'Alcoa no se cierra'. Una cita para acompañar a los trabajadores en la lucha que han emprendido para conseguir que la empresa no se cierre, pero también en apoyo a que las gestiones que tienen que hacer el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias, den su fruto y podamos decir de verdad que ahí continúa la actividad industrial tan importante para nuestra ciudad. Así que el próximo 8 de noviembre todos en la calle, todos en Avilés al grito 'Alcoa no se cierra'».