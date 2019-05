«La autocensura no se evitó con la democracia, incluso ha ido creciendo» Jerez, durante su intervención en el Niemeyer. / OMAR ANTUÑA Concha Jerez, que trabaja en un homenaje a las víctimas del franquismo que se instalará en Castrillón, clausura las jornadas 'Parte del Arte ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Jueves, 30 mayo 2019, 01:18

Ayer se clausuró en el Centro Niemeyer la tercera edición de las jornadas Parte del Arte, que durante los dos últimos días ha reunido a varios profesionales que han reflexionado sobre la autocensura en las diferentes expresiones artísticas contemporáneas.

La jornada se abrió con una conferencia, titulada '¿La autocensura forma parte de la Historia del Arte?', impartida por la artista multidisciplinar Concha Jerez y presentada por el director de Niemeyer, Carlos Cuadros. Jerez lleva desde los años setenta dedicándose profesionalmente a diferentes disciplinas artísticas en las que ha reflexionado sobre estos conceptos. Comenzó su intervención aludiendo al título de la conferencia, «y a un interrogante que genera un problema, pues hablar de la propia censura en obras ajenas es muy complejo y arriesgado», adelantó.

No obstante, explicó como este concepto se agarró para siempre a su trabajo al vivir la represión durante los años del franquismo. «Daba igual lo que hubieses hecho o que fueses inocente, los sumarios permanecían y uno se quedaba marcado para siempre si no se callaba». Por eso lleva tantos años haciendo reflexionar a los demás, incluso hoy en día, pues «la autocensura pública no se evitó con la llegada de la democracia, incluso ha ido creciendo», sentenció.

La artista trabaja en un homenaje a las víctimas del franquismo titulada 'El jardín de las palabras'. Una obra de intervención sonora que se instalará en el parque de La Libertad de Piedras Blancas y constará de una serie de grabaciones de poemas leídos por sus propios autores, como Benedetti o Guillén.