El autor de la avería en el ascensor de La Estrada, ante el juez por daños a bienes públicos La revisión de las cámaras de seguridad por la Policía Local y la coordinación con la Guardia Civil han permitido su identificación

Yolanda De Luis Avilés Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La coordinación de la Policía Local de Corvera y la Guardia Civil ha permitido identificar al autor de los daños que inutilizaron el ascensor que une La Estrada y Las Vegas que permite cruzar con seguridad sobre las vías del tren tras la eliminación de un paso a nivel que sumó varios accidentes mortales a lo largo de su historia. Ahora, la persona identificada como autor de los actos vandálicos, se sentará ante el juez acusado de causar daños en bienes públicos.

La Policía Local revisó las imágenes de las cámaras exteriores de seguridad una vez que se confirmaron los daños, explicaron ayer desde el Ayuntamiento. De esta forma se pudo ver al individuo en el momento que actuaba. A partir de ahí, en coordinación con la Guardia Civil, los agentes pudieron finalmente identificar al sospechoso. El Ayuntamiento de Corvera presentó denuncia ante el Juzgado por estos daños, por lo que el presunto autor de los mismos tendrá que declarar ante el juez en los próximos días.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, puso ayer en valor la coordinación entre ambos cuerpos de seguridad en Corvera, algo que, en su opinión, «demuestra el compromiso permanente con la seguridad en nuestro concejo y con la protección de los bienes públicos que son de todos».

Nuevo estudio técnico

Además, el primer edil defendió la importancia estratégica de esta infraestructura en la que en su día se hizo una inversión de medio millón de euros por parte de ADIF. Y como tal, aseguró que «vamos a seguir adoptando todas las medidas necesarias para reforzar tanto su seguridad como su fiabilidad, reduciendo al máximo las incidencias y los tiempos de reparación». Anunció también que el Ayuntamiento ha encargado un estudio técnico específico sobre el ascensor, ya que la identificación de esta persona como presunta autora de los últimos daños hace que sea necesaria la revisión de la incidencia de este tipo de actos vandálicos en su funcionamiento. En este sentido, desde el Consistorio se decía ayer que no dispone de datos «que permitan determinar cuántas de las averías anteriores podrían estar relacionadas con causas externas».

Por otro lado y con el objetivo de mejorar la seguridad, el equipo de gobierno corverano ha solicitado a la Delegación del Gobierno autorización para instalar cámaras también en el interior de los ascensores, con el fin de reforzar la seguridad y proteger tanto la infraestructura como a sus usuarios «porque la prioridad del Ayuntamiento es garantizar un servicio seguro y estable para la ciudadanía», apuntó el alcalde, que insistió en que «no estamos hablando sólo de una infraestructura, sino de una inversión clave para la seguridad y para la accesibilidad del municipio, que vamos a seguir defendiendo frente a cualquier acto vandálico».