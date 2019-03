El autor y editor de 'Cartafueyu' reclama 500 euros al Ayuntamiento

Juan Vega y Solís editó el año pasado 'Cartafueyu', un libro en el que se recoge el análisis y relato de distintas personas sobre el Avilés de entre 1931 y 1945. Ahora, reclama al Ayuntamiento el pago de quinientos euros, el valor de los 25 ejemplares que el autor entregó a la concejalía de Cultura después de alcanzar con la edil del área un acuerdo en ese sentido, y que asegura que nunca fueron pagados.

Según relata Vega y Solís, después de mantener conversaciones con la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, recibió un mensaje a través del correo electrónico de uno de los trabajadores de este área concretando la adquisición de los libros. La imprenta se encarga de esa entrega, pero transcurridos ya varios meses desde que lo hizo, el autor no ha visto ni un euro de los comprometidos por parte del Consistorio y tampoco sabe qué ha sucedido con los libros, puesto que no están en los centros públicos municipales a disposición del público como se había comprometido por parte de Cultura. Está dispuesto a llevar el asunto a los tribunales, ya que no le convencen los argumentos del Ayuntamiento que dice que el libro se incluyó en la petición de una subvención de la Plataforma por los Servicios Públicos y, por tanto, ya fue abonado.