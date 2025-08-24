Avanza denuncia al Ayuntamiento por «falta de transparencia» sobre el personal

R. D. AVILÉS. Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El sindicato Avanza ha denunciado nuevamente al Ayuntamiento de Avilés «por incumplir la obligación de publicar de forma íntegra y actualizada la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) correspondiente al ejercicio 2025, a pesar de existir una sentencia firme anterior que obliga a ello».

Avanza recuerda que una sentencia de 2018 obligaba al Ayuntamiento a hacer pública la RPT de manera anual, pero que este 2025 no ha sido publicada junto al presupuesto que sí se hizo público el 10 de febrero. «En mayo, nuestro sindicato trasladó petición formal por registro , pidiendo la publicación de la relación de puestos de trabajo , íntegramente y actualizada, sin que hasta la fecha hayamos obtenido otra respuesta que el silencio.», recuerda Avanza, que considera que la RPT es una herramienta de transparencia para la ciudadanía y la plantilla.

«El gobierno municipal debería explicar públicamente los motivos de sus incumplimientos y de su opacidad. Recordamos también que existe un contrato firmado en 2022 con una empresa de Málaga , para la revisión de la RPT , por el que el Ayuntamiento de Avilés ha pagado casi ochenta mil euros y cuyo resultado se desconoce, tres años después», destaca el sindicato.

Avanza denuncia además que «los incumplimientos y despropósitos del gobierno municipal en el área de Recursos Humanos, son permanentes en el tiempo», y considera «llamativo» que no se produzcan dimisiones. « Se falta al respeto de forma generalizada a la plantilla, a la ciudadanía y a los tribunales», apostillan.