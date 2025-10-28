Avanza la instalación del parque eólico marino East Anglia Three, con participación de Windar

Iberdrola ha completado la instalación de la estación convertidora del parque eólico East Anglia Three, situado a unos 69 kilómetros de la costa de ... Suffolk, en aguas británicas del mar del Norte.

La instalación de esta estación convertidora marina marca un hito en el avance de un proyecto que la eléctrica realiza en colaboración con Navantia Seanergies y Windar Renovables, y se convertirá en el mayor del grupo y uno de los más grandes de este tipo en el mundo.

La alianza ha construido 45 de los 95 monopilotes de 84 metros de largo, 10,6 de diámetro y 1.800 toneladas de peso, todo un récord en la industria eólica marina. Solo la construcción de estos 45 monopilotes supone un total de 900.000 horas de trabajo durante un plazo de ejecución de 15 meses.

Además, Windar Renovables también produce las 95 piezas de transición para el parque eólico. Cada una de estas piezas tiene 20 metros de altura, 8 metros de diámetro y pesa más de 400 toneladas. Cuando se instalen las 95 turbinas, prevista para principios de 2026, serán capaces de generar 1.400 MW de energía, suficiente para abastecer a más de 1,3 millones de hogares.