«Una aventura empresarial requiere sacrificio» Marta Sarabia, junto a Mercedes de Soignie, coordinadora del Aula de Cultura. / MARIETA La musicóloga Marta Sarabia repasa su carrera en el Aula de Cultura de LA VOZ | «Más que por ser mujer las complicaciones llegaron por tener 23 años, pero aunque tenía serias dudas al final todo ha salido bien» J. F. G. AVILÉS. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:58

A Marta García Sarabia le inculcó su pasión por la música un grupo emblemático del rock duro español, Barón Rojo. «Tenía doce años cuando mis padres me llevaron a un concierto. Y me enganchó», manifestó durante la charla que ofreció ayer en el Aula de Cultura de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS. Bajo el título 'Emprendimiento musical en femenino' y de la mano de Mercedes de Soignie, Sarabia repasó su trayectoria como musicóloga, escritora, música y promotora de eventos culturales, un amplío recorrido pese a su juventud marcado por un nombre propio, 'Jesucristo Superstar'.

Fue su trabajo de fin de carrera, ahondar y recuperar en una ópera rock, «género que me fascina», escrita en 1970 con letra de Tim Rice y música de Andrew Lloyd Webber que dio el salto a Broadway. Llegaría a España cinco años después de la mano de Camilo Sesto y, aunque fue objeto de censura, el musical alcanzó un éxito que superó las expectativas más optimistas.

Llevar a cabo el proyecto de fin de carrera «me llevó tres años de intenso trabajo» y le proporcionó grandes satisfacciones. «En 2014 Camilo Sesto me invitó a su gira de despedida en Colombia, tres conciertos. Allí es un verdadero ídolo, fue una experiencia inolvidable». Sarabia defendió con éxito su trabajo en un acto académico poco usual. Se celebró en un salón de actos con la presencia de Ángela Carrasco, una de las protagonistas del musical, «y en lugar de en mí todas las miradas estaban puestas en ella».

«Lo que prima es la capacidad para enfrentarse a los problemas» «No quiero centrarme en una única obra, es hora de embarcarse en otros proyectos»

La cosa no se quedó ahí. Gracias a su trabajo surgió la idea de recuperar el musical, un proyecto que finalmente se plasmó en dos productos dirigidos por ella, un concierto sinfónico y un documental que recupera imágenes inéditas de la representación. El concierto se estrenó en abril del año pasado y el documental, 'Jesucristo Superstar: un hito en la historia del musical español', el pasado 18 de junio en Madrid.

Sarabia cerraba así la trilogía iniciada con la publicación del libro 'Jesucristo Superstar. La Pasión de Camilo Sexto' y los conciertos sinfónicos que hicieron posible la recuperación patrimonial de la ópera rock, proyectos que la obligaron a convertirse en empresaria. Así nació Creavi Music, su productora.

«Embarcarte en cualquier aventura empresarial en el mundo artístico requiere gran sacrificio. La clave del éxito no existe, o al menos yo no la he encontrado. Lo que prima es la capacidad de enfrentarse a los problemas. Más que por ser mujer, las complicaciones llegaron por la edad, por ser tan joven, 23 años. Cuando te ven como una chavalina no suelen tomarte en serio a la primera. Hay que insistir una y otra vez, pero aunque tenía serias dudas al final todo ha salido bien. Estoy muy satisfecha de lo que he conseguido», dijo ayer durante su intervención.

Sarabia destacó «el esfuerzo» que tuvo que realizar para recuperar el material que ha permitido elaborar el documental, que tras su reciente estreno en Madrid se proyectará el próximo jueves, día 27, en la Casa de Cultura de Avilés. «Invito a todo el muno a que acuda. Es gratuito, y estoy convencida de que os va a gustar», manifestó. De cara al futuro, «es hora de embarcarse en nuevos proyectos que aún no puedo desvelar. Tampoco quiero centrarme en una única obra», concluyó Marta García Sarabia