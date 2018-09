Una avería y el robo de 1.400 metros de cable dejan sin alumbrado a La Grandiella Estado en el que se encuentra uno de los solares vacíos. Además de los problemas de iluminación, que ya están solventados en parte, los vecinos piden un mejor mantenimiento del parque y los solares EVA FANJUL AVILÉS. Miércoles, 12 septiembre 2018, 03:25

Los vecinos de La Grandiella llevan tiempo quejándose de la falta de iluminación en sus calles. El problema se repara, pero a los pocos días las bombillas vuelven a no encenderse. Los motivos son varios, según explica el Ayuntamiento, y pasan por una avería y el robo de 1.400 metros de cable ocurrido a mediados de agosto.

La noche del lunes las farolas de la avenida de La Grandiella volvían a funcionar después de que operarios municipales solucionasen una avería en dos cuadros eléctricos de la zona que provocaron el apagado del alumbrado en varios días alternos. En cuanto a la falta de luz en otras zonas como la calle Mario Leal Vaquero y la Subida al Barrial, desde el Ayuntamiento aseguran que se deben al robo de cable, que afectó al alumbrado de tres cuadros eléctricos que prestan servicio a estas dos calles.

Las arquetas de esta zona se encuentran selladas para evitar o tratar de dificultar este tipo de acciones, pero los autores del robo emplearon maquinaria y un compresor para romper el precinto de hormigón de la arquetas y proceder a la sustracción del cable. Según se manifiesta desde el Ayuntamiento, los servicios técnicos municipales trabajan en estos momentos para la contratación de la reposición lo antes posible del cable robado, que tendrá un coste aproximado de 12.000 euros.

Los vecinos están hartos, y piden una solución definitiva a los problemas de alumbrado que se han estado prolongando durante los últimos meses. Pero no solo eso, también insisten en que es necesario un mejor mantenimiento y la limpieza periódica de las solares de la zona.

Uno de los principales motivos de queja constante de los vecinos de La Grandiella es el estado de mantenimiento del parque de la zona. «Aquí viven muchas familias jóvenes con niños pequeños y también vienen padres con pequeños de otras zonas de Avilés por lo que falta espacio de juego y el parque está saturado a veces», comenta Darío de la Riba, vecino y usuario de esta zona verde.

Entre otras cuestiones los usuarios de esta zona verde de ocio apuntan a la falta de mantenimiento de las instalaciones como la cancha de baloncesto, donde «las canastas no tienen cesta de malla y las luces no funcionan, por lo que cuando oscurece ya no se puede utilizar», explica María Ruiz, residente en una de los edificios de la zona.

Otro de los problemas es la fuente de agua del parque que «se estropea cada dos por tres y moja a todo el mundo. Es un modelo moderno que no ha resultado bien, pedimos que lo cambien por una de hierro fundido como las que hay en el resto de la ciudad», añaden los vecinos.

Aunque una de las mayores preocupaciones para las familias de la zona son los dos estanques ubicados junto a la zona de juego infantil. Se trata de dos grandes pilas que en estos momentos carecen de agua y se han llenado con piedras de un tamaño considerable. «Son un peligro potencial para los niños. Están justo al lado de los columpios y como un día se caiga uno dentro y se golpee contra las piedras puede haber una desgracia», asegura María Rey, otra vecina de La Grandiella. «Ya que no cumplen con su propósito inicial y carecen de agua, deberían eliminarlos, aprovecharlos para ampliar la zona de juegos o simplemente cubrirlos con tierra y césped», apuntan los vecinos.

Solares «abandonados»

Denuncian el estado «de abandono» de varios solares que rodean la urbanización. Según explican, «se trata de parcelas de construcción pertenecientes a la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (Sogepsa) y al Ayuntamiento de Avilés que están llenas de maleza y además de ofrecer una imagen lamentable causan la presencia de ratas en la zona».

Los vecinos piden al Consistorio que, «además de limpiar sus tres parcelas, exija a la constructora a mantener limpias las suyas y si Sogepsa no responde, que sea el propio ayuntamiento de manera subsidiaria el que realice el mantenimiento de los solares y después le traslade el coste de los trabajos a la empresa».

Respecto a este asunto, el Ayuntamiento de Avilés asegura que «periódicamente se notifica a los propietarios de los solares para que procedan a la limpieza de la maleza, tarea que realizan aunque hay que tener en cuenta que no se trata de espacios ajardinados, sino de solares cuyo mantenimiento se limita a la retirada de maleza».

Por otra parte, desde el Consistorio se asegura que «las labores de limpieza en la zona se realizan de la misma manera y con la misma periodicidad que en otras zonas residenciales similares, como pueden ser Valgranda o El Nodo».

Otra de las peticiones reiteradas por los vecinos de La Grandiella es la de una línea de autobús que los conecte con el centro de la ciudad. «Es una necesidad urgente de los residentes en el barrio», incide Pedro Majada, presidente de la Asociación de Vecinos del Polígono de la Magdalena. Majada hace un llamamiento a los vecinos de La Grandiella para que se acerquen a la entidad vecinal, «donde podremos canalizar todos los asuntos de relevancia a las autoridades competentes de una manera más efectiva», asegura.