Avilés tiene 14.680 habitantes mayores de setenta años y 3.231 de ellos viven solos Una persona mayor cruza la calle con el carrito de la compra. / MARIETA Servicios Sociales impulsa el programa de intervención con los mayores de 80 años con nuevas acciones YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Domingo, 28 octubre 2018, 02:01

Avilés está situada en los puestos de cabeza de las ciudades españolas de su tamaño con más habitantes mayores de 65 años. El Ayuntamiento ha puesto en marcha, desde los Servicios Sociales, varios programas encaminados a que esta creciente población envejecida mantenga una vida activa y, sobre todo, a prevenir situaciones de desamparo. Fruto de ello es el permanente seguimiento de las personas mayores que viven solas en la ciudad, entendiendo que esa soledad las puede hacer más vulnerables. Según los datos que maneja Servicios Sociales, en Avilés hay actualmente 3.231 mayores de 70 años que no conviven con nadie. Esto significa que de los 14.680 avilesinos que tienen entre 70 y más de cien años, el 22% viven solos en sus hogares.

En la práctica, como han podido comprobar los propios Servicios Sociales con su trabajo directo con ellos, eso no significa que no tengan apoyos o que se encuentren en situación de desamparo. Un porcentaje importante cuenta con familia que le ayuda y otro con recursos de acompañamiento y atención social que le permite mantener su forma de vida sin dejar el entorno habitual, pero hay otra parte que no y hacia ella se ha dirigido en los últimos ocho años el trabajo del Ayuntamiento que ha virado en su planteamiento a medida que va conociendo directamente la realidad social de esta población mayor.

El último trabajo ha sido con los mayores con edades comprendidas entre los 75 y 80 años. En el momento en el que se inició el programa eran 4.267 avilesinos, de los que 972 vivían solos y 585 no habían tenido ningún contacto con los Servicios Sociales municipales. A estos últimos se dirigieron para explicarles los programas de mayores y las posibilidades de apoyo que podían tener. 107 aceptaron participar en la entrevista preparada por el departamento con la que se trata de establecer el grado de vulnerabilidad y permitió descubrir que la mayor parte se encontraba bien de salud, tenían a hijos cerca, salían a la calle y preferían seguir haciendo las cosas del hogar solos para mantenerse activos.

Continuidad

Esta encuesta permitió a los Servicios Sociales dar un giro a su programa y si bien periódicamente en los últimos ocho años de trabajo se iba aumentando la edad a la que se dirigía esta acción -se comenzó con los mayores de noventa años y fue bajando la edad- se consideró con los datos en la mano que la intervención debería mantenerse con los mayores de ochenta y se amplió no solo a la población que vive sola sino también a las parejas, algo en lo que se está trabajando ahora, explica la concejala de Promoción Social, Yolanda Alonso.

«Cuando decimos que nos preocupa la tasa de envejecimiento y que eso dirige nuestra política no solo hablamos de poner más recursos, que también, sino también de un trabajo de prevención como el que estamos haciendo y que ahora estamos intensificando más todavía», señaló la edil socialista.

La primera intervención directa con los mayores de los Servicios Sociales se produjo hace ocho años siendo Purificación García concejala del área. Por primera vez los trabajadores sociales se dirigían directamente a la población para explicarles los posibles servicios que podían recibir, frente a la intervención habitual hasta entonces que pasaba porque las personas demandasen la atención que necesitaran.

Entonces había 281 mayores de noventa años en Avilés que vivían solos y 137 ya recibían algún tipo de atención social, las trabajadoras sociales visitaron 111, porque el resto rechazó que lo hicieran alegando estar siendo atendidos. Al final 27 mayores de noventa años solicitaron algún tipo de servicio de atención que hasta entonces no recibían (ayuda a domicilio, teleasistencia o acompañamiento por voluntarios).

Tres años más tarde la edad se rebajó a los 85, que eran 953 y de ellas 279 nunca habían tenido contacto con los Servicios Sociales. Y el año pasado se amplió a los menores de 75. Aunque ahora de nuevo se ha centrado en los mayores de 80 años que viven solos o en pareja.

La concejala de Servicios Sociales destaca el impulso que ha recibido este plan de intervención en el último año. Según indica, se ha establecido un sistema de intervención estandar con una entrevista en la que se registran unos parámetros que permiten establecer las necesidades de intervención que tiene cada una de las personas que participa en ella. Y además, destaca «la magnífica colaboración que hemos establecido con los servicios sanitarios, tanto salud mental como atención primaria, que permite la derivación y el trabajo conjunto con muchas de las personas en las que detectamos necesidades en este campo».

Ley estatal

Yolanda Alonso abogó por la elaboración de una ley estatal que permita normalizar los Servicios Sociales y este tipo de intervenciones con personas mayores. «A nuestro Ayuntamiento se le reconoce como uno de los que más innovador es en cuanto a la atención social y por eso los avilesinos tienen unos servicios que no existen en otros lugares, pero que son igual de necesarios que aquí, por eso es imprescindible que se estudie una ley estatal de Servicios Sociales igual que existe una de educación o de sanidad», apuntó la edil.

«Los Servicios Sociales no deben verse solo como situación de apoyo en los momentos de necesidad, que lo son, sino también como fundamentales para la prevención de situaciones de vulnerabilidad o exclusión social», añadió Yolanda Alonso.