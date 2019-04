Absuelven al 'Solitario asturiano' del atraco a dos sucursales bancarias El 'Solitario asturiano' durante el juicio, celebrado el pasado 27 de marzo. / ÁLEX PIÑA El Juzgado de lo Penal número 2 argumenta que no ha quedado acreditada su autoría porque ningún testigo pudo identificarlo CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 3 abril 2019, 01:42

Absuelto por falta de pruebas. El avilesino Manuel Ángel Álvarez Riestra, conocido como el 'Solitario asturiano', ha sido declarado no culpable de dos delitos de robo con intimidación por el atraco a dos sucursales bancarias de Oviedo en 2016. El fallo dictado por el Juzgado de lo Penal número 2 recoge que no hay prueba de cargo «suficiente» para condenarlo por estos atracos. Tanto la Fiscalía del Principado de Asturias como la acusación particular, ejercida por la aseguradora de las dos entidades bancarias asaltadas, solicitaban para él diez años de prisión.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, basa su fallo exculpatorio en que «ninguna de las testigos» que prestaron declaración durante la vista oral, todas ellas trabajadoras de las sucursales asaltadas, pudieron señalar a Riestra como autor de los delitos. «Ninguna de las testigos referenciadas reconoció sin género de dudas al acusado como la persona autora de los hechos declarados probados», puntualiza la sentencia.

Tampoco las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron a un individuo accediendo a las sucursales, una ubicada en la calle Fray Ceferino y otra en la de Tito Bustillo, los días 20 de octubre y 7 de diciembre, respectivamente, ofrecieron una prueba contundente contra el acusado. «El visionado no permite concluir de manera categórica que la persona que aparece en las mismas cometiendo los robos sea el acusado» argumentando que no existen «similitudes evidentes» entre la persona que aparece en las imágenes y el 'Solitario asturiano'.

El fallo también apela a la declaración de Riestra, de 78 años, durante la vista oral. El procesado reconoció ante la magistrada que los atracos eran su «modo de vida» antes de los hechos por los que fue juzgado el pasado 27 de marzo. «Hace mucho que dejé eso, por lo menos ocho o nueve años», aseguró ese día ante la sala. En esa línea, negó que su 'modus operandi' para cometer los atracos fuese la amenaza a los empleados de las sucursales con un arma blanca. Según reconoció, él actuaba con arma de fuego pero nunca con un cuchillo, por lo que se declaró inocente del atraco a estas dos entidades bancarias de la capital asturiana. Hecho que la sentencia absolutoria recogió expresamente.

El procesado, en su afán de reafirmar su inocencia se comparó con el propio Fernando Alonso: «Yo si entro en un banco en Oviedo a cara descubierta me piden autógrafos porque soy más conocido que Fernando Alonso», espetó ante la sala y en referencia a que el atracador que cometió los asaltos accedió a las sucursales cubierto solo con un gorro de lana, como así describieron las testigos y se pudo visionar en las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de las dos entidades bancarias.

Amplio historial

El historial delictivo de Manuel de Ángel Álvarez Riestra comenzó en 1976, cuando fue encarcelado por primera vez por una falsificación para luego continuar con una ristra de atracos a sucursales bancarias por todo el territorio nacional. En Asturias llegó a atracar más de una decena en año y medio.

Actualmente cumple condena, desde agosto de 2017, en el centro penitenciario de El Dueso, en Cantabria, por intentar secuestrar a un empleado de banca. El 'Solitario asturiano' aceptó, en aquel entonces, la pena de dos años y medio de cárcel.