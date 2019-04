Avilés Acción elige los 27 cortos finalistas de las secciones oficiales de este festival S. G. AVILÉS. Jueves, 4 abril 2019, 02:15

El Avilés Acción Film Festival ya ha elegido los cortometrajes que participarán en las secciones 'Oficial', 'Asturias' e 'Iguales y diferentes', que competirán por llevarse los premios, entre los que se repartirán 6.000 euros.

El festival, que se celebrará entre el 11 y el 18 de mayo, recibió un total de 650 cortometrajes, de los cuales 27 eran de producción asturiana. La sección 'Oficial' cuenta con diez cortometrajes, que se disputarán seis premios, mientras que los diez de 'Asturias' lo harán por dos galardones.

Los cortos que se podrán ver en la sección oficial serán 'Te busco en todos', '20 años sí es mucho', '¿Me vas a gritar?', 'Mad-Bcn', 'Bayandalai, el señor de la taiga', 'Rojo, amarillo, rojo', 'Jezebel's spring roll', 'La herencia', 'Libre' y 'Off ice'. Mientras que en la categoría de Asturias se proyectarán 'Mudar', 'And, in shallow waters, then', 'La sele construcción de memoria', 'Matilde', 'Vamos a llevarnos bien', 'Returbiu', 'Escontra la casualidá', 'Fuck the prince.com', 'La distancia' y 'The art of saying goodbye'.

Por otro lado, el evento ha decidido dar un impulso a la igualdad creando la sección 'Iguales y diferentes', en la que compiten oficialmente siete creaciones. El motivo de dar vida a esta tercera pata del festival ha sido el de «dar respuesta a la urgente necesidad de que los cineastas contemporáneos contribuyan a cambiar una sociedad y un mundo injusto y desigual». Compiten en esta categoría los trabajos 'Victoria', 'Héroes', 'Coming Ashore', 'Second Line', 'Primavera rosa en España', 'Mis dos mitades' y 'Zero'.

En cuanto a la sección 'Aulas móvil' mantiene abierta su inscripción hasta el 15 de abril a través de la web del certamen.