Avilés afronta un nuevo curso político a la espera de materializar inversiones y grandes proyectos

Avilés encara el curso político clave del mandato, aquel en que deberían cristalizar algunos proyectos y, sobre todo, en el que el gobierno se ... verá por primera vez en minoría a la hora de abordar asuntos esenciales como las ordenanzas fiscales o los presupuestos. La ruptura con Podemos complica un escenario que se preveía más amable tras el pacto tripartito alcanzado después de las elecciones municipales.

La relación entre el Partido Socialista en Izquierda Unida también ha llegado a tensarse por momentos, sobre todo a cuenta de la remunicipalización de los servicios públicos, una «línea roja» para la coalición de izquierdas.

La previsión es que la empresa de Servicios Auxiliares, un ente municipal, asuma este año los cementerios y la atención turística, ahora subcontratados. Para ello primero deberá reforzarse la propia empresa con la contratación de un gerente y la aprobación en Pleno del cambio de sus estatutos. Son dos asuntos que aún no están cerrados, pero en los que parece no haber escollos entre los dos socios de gobierno después de algunos sonados enfrentamientos en el último año. «Va retrasado, pero encaminado», asegura el portavoz de IU, Agustín Medina, quien, no obstante, se mantiene firme asegurando que «no vamos a aceptar más prórrogas», como la que tuvieron que asumir en el contrato de limpieza de edificios públicos, un servicio que estaban negociando para que fuera prestado directamente por la empresa municipal.

Restan aún algunas cuestiones clave que formaban parte del acuerdo de gobierno que deberán materializarse antes de que se abran las urnas. Una de ellas es la apertura al público del aparcamiento del Niemeyer. La instalación, anteriormente propiedad de la SEPI, fue adquirida a finales del año pasado por la Consejería de Cultura. Desde entonces, sin embargo, no se ha producido ningún avance visible de cara a los usuarios, un asunto que empieza a incomodar a Izquierda Unida y que no está en manos del Ayuntamiento, sino del Principado, aunque a ellos les gustaría «que lo gestionase Ruasa», como ya sucede con los aparcamientos subterráneos de la plaza de España, La Exposición y El Atrio.

Más allá de las relaciones entre los socios de gobierno, los socialistas reconocen que «entramos en meses clave en muchos ámbitos». Por una parte, se inicia la cuenta atrás para la ejecución o finalización de muchos proyectos financiados con fondos europeos, desde la esperada rehabilitación del Palacio de Balsera, antigua sede del conservatorio, a la culminación de la recuperación de la muralla o las mejoras de la oficina de turismo o el albergue de peregrinos. Los más cuantiosos, sin embargo, son la rehabilitación del barrio de San José Artesano y la construcción de los centros de Rey Pelayo en La Grandiella y el intergeneracional de Los 7 Enanitos, en Palacio Valdés.

«Vamos a ver el inicio de muchos proyectos fundamentales para la formación, como el CIFP La Grandiella y la segunda fase sede la Esapa; para la atención social, como los centros Cuidas de La Grandiella y Palacio Valdés; y para generar actividad económica e innovadora, desde la urbanización de Baterías a la ampliación del Parque Tecnológico», asegura el portavoz socialista, Manuel Campa, que valora también algunas importantes inversiones privadas que ya están avanzando, como las rehabilitaciones del edificio del Café Colón y la casa de Eladio Muñiz, ambas para convertirse en alojamientos hoteleros. «Avilés está en movimiento, adaptándose y respondiendo a las necesidades que surgen en la ciudad», apostilla.

En lo que coinciden PSOE e Izquierda Unida, y que también forma parte del acuerdo de gobierno, es en la necesidad de medidas en dos temas: los barrios y las políticas de vivienda. Se está desarrollando un plan de barrios «para reforzar ese contacto con la ciudadanía y poder resolver más rápido cuestiones del día a día que preocupan a la gente: movilidad, asfaltados, iluminación o aceras», explica Campa. Izquierda Unida, por su parte, está estas semanas manteniendo contacto con el movimiento asociativo para recabar inquietudes y necesidades de cada zona, si bien es cierto que en los últimos tiempos la inversión se viene focalizando en zonas más alejadas del centro, caso de Versalles y La Luz, que se beneficiaron de los fondos DUSI y otras mejoras, que ahora comenzarán a desviarse a otros lugares como La Carriona, al margen de actuaciones más puntuales en distintos enclaves.

Políticas de vivienda

Pero la vivienda se ha convertido en el verdadero caballo de batalla, no sólo en Avilés sino prácticamente en todas las ciudades españolas. «Reforzamos las políticas de vivienda pública, objetivo prioritario para facilitar el acceso a la vivienda y fijar población en Avilés», asegura Campa. Está pendiente la conversión de las antiguas viviendas de maestros de Versalles y el bloque entre la avenida de Cervantes y Gutiérrez Herrero, además de la obra del Principado en el antiguo centro de salud de Villalegre para pisos colaborativos. También la ampliación del parque de vivienda municipal con la compra de inmuebles privados.

Izquierda Unida, no obstante, pone el foco también en los pisos turísticos. «Tenemos pendiente la regulación de estas viviendas y la implantación de una tasa turística», indica Medina. Son dos cuestiones, no obstante, que no dependen del Ayuntamiento, sino que están en manos del Principado en estos momentos, como la declaración de zonas tensionadas que ya ha sido solicitada por el Ayuntamiento de Avilés y que condicionará el mercado del alquiler en el centro de la ciudad y barrios como El Quirinal, El Carbayedo o La Magdalena.