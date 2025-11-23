Avilés agota el presupuesto de ayudas al alquiler ante la imparable subida de precios

Con los precios de los alquileres desbocados y una inflación que tampoco da tregua, cada año hay más personas que acuden a la administración ... local para solicitar las ayudas al alquiler. Así, el Ayuntamiento de Avilés ya ha agotado la partida prevista para este año e incluso ha tenido que inyectar más recursos económicos a esta línea ante la elevada demanda de hogares que cumplían con los requisitos para obtenerlas.

Se partía de la base de 530.000 euros, 100.000 más que el presupuesto del pasado año 2024, cuando la previsión de 430.000 euros también se quedó corta. Para este año ya se partía de mayores fondos, pero de nuevo han sido insuficientes. Ya en el mes de junio se había consumido el 60% de este montante. A mediados de agosto ya solo quedaban 83.000 euros. En septiembre se aprobó otra tanda de ayudas que sumaban 33.869 euros, y ahora acaba de darse luz verde a otro paquete de estas ayudas de 96.000 euros, excediendo así con creces las previsiones presupuestarias iniciales.

euros se han destinado ya a ayudas al alquiler, superando el presupuesto de 530 000.

145.743 euros se han aprobado para la línea de ayudas a propietarios, para hipoteca o comunidad.

227.179 euros han ido destinados este año a las ayudas de garantía energética.

Se trata estas de ayudas destinadas a sufragar un máximo del 50% de la renta mensual, con un límite máximo de 150 euros al mes. Esa cantidad puede llegar a subir a 180 euros en el caso de familias con menores a su cargo. Así, la cuantía máxima que puede llegar a obtenerse es de 2.160 euros en el caso de mantener vigente el alquiler durante todo el año, que es el caso en el que están 16 de las 54 familias a las que les ha sido concedida la ayuda en esta última reunión de la comisión de valoración de estas subvenciones denominadas de garantía habitacional. Mientras, a otros 28 solicitantes les han sido concedidos 1.800 euros.

La aportación de más dinero a las ayudas ya está contemplado y en los últimos años suele ser habitual. La fórmula más sencilla es la de tomar las cuantía necesarias de las otras dos líneas de ayudas de garantía habitacional existentes, por una parte las destinadas a propietarios y por otras las de garantía energética, que no suelen agotarse.

Las ayudas al alquiler, sin embargo, no dejan de ir en aumento. Se trata de aportaciones destinadas personas mayores de 30 años o entre 18 y 30 con algunos requisitos, como el de tener hijos a cargo o víctimas de violencia de género, y también pueden acceder pensionistas, perceptores del ingreso mínimo vital o jóvenes que compartan vivienda. Se exige habitualmente que sean nacidos en Avilés o que, al menos, hayan residido en la ciudad durante diez años, y que los ingresos del hogar no superen en 1,2 veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples). Y en estas situaciones parece que cada vez se encuentran más avilesinos.

El pasado verano el Ayuntamiento aportó algunos datos sobre los beneficiarios de estas ayudas, que en un 34% son desempleados y en otro 26% se trata de pensionistas.

Garantía energética

Distinto es el caso de las ayudas destinadas al pago de recibos de los distintos suministros del hogar, bien luz, agua o gas. Se trata de partidas que, con los precios más contenidos que hace unos años, no están llegando a agotarse. La cuantía, sin embargo, tampoco es menor. Este año se han aprobado ayudas por valor de 227.179 euros, siendo la última reunión de la comisión, el pasado 19 de noviembre, la que avaló un mayor número de ellas, ascendiendo el total a 75.660 euros.

Suele suceder que las solicitudes, que se podían presentar hasta el pasado 31 de octubre, se agolpen al final de año, ya que las familias esperan a juntar varios recibos antes de realizar la petición al Ayuntamiento.

Esta línea contaba con 340.000 euros de presupuesto, que no serán necesarios para atender todas las solicitudes, por lo que el sobrante irá destinado a sufragar el exceso de demanda de la línea de alquiler.

Las gestiona, igual que las anteriores, la Fundación San Martín, tienen un límite de 400 euros anuales, siempre que el hogar del solicitante ingreso menos de 1,5 veces el IPREM, es decir, 15.750 euros anuales.

En estos últimos años la Fundación ha buscado ganar en agilidad a la hora de tramitar estas ayudas, convocando varias comisiones a lo largo del año para poder atender con mayor rapidez las solicitudes que van llegando y, de esa forma, prestar una mejor atención a aquellos hogares con más dificultades. En este año se han convocado hasta ocho reuniones de la comisión con otras tantas resoluciones.