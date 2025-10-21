El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Costello Van Steenis junto a profesores y alumnos del Nuevo Millenium. PABLO NOSTI

«Las artes marciales mixtas tienen valores que se pueden aprovechar en la vida»

El campeón del mundo de la PFL, Costello Van Steenis, estuvo ayer en Avilés, donde se siente como en casa, con los alumnos del Nuevo Millenium

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Martes, 21 de octubre 2025, 07:54

Comenta

Criado en Altea (Alicante) hasta los 20 años, a pesar de su ascendencia y su nombre neerlandés, Costello Van Steenis habla un castellano perfecto. Tiene ... la doble nacionalidad y en Avilés se siente como en casa, pues ha visitado la ciudad en varias ocasiones al contar con Gerardo López, director técnico de Avilés MMA en el gimnasio Nuevo Milenium, como uno de sus entrenadores de cabecera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  2. 2 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  8. 8 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  9. 9 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  10. 10

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Las artes marciales mixtas tienen valores que se pueden aprovechar en la vida»

«Las artes marciales mixtas tienen valores que se pueden aprovechar en la vida»