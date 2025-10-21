«Las artes marciales mixtas tienen valores que se pueden aprovechar en la vida»

Criado en Altea (Alicante) hasta los 20 años, a pesar de su ascendencia y su nombre neerlandés, Costello Van Steenis habla un castellano perfecto. Tiene ... la doble nacionalidad y en Avilés se siente como en casa, pues ha visitado la ciudad en varias ocasiones al contar con Gerardo López, director técnico de Avilés MMA en el gimnasio Nuevo Milenium, como uno de sus entrenadores de cabecera.

«Estoy muy feliz de estar aquí. Para mí es un placer compartir momentos con los chavales, contarles mi proceso y poder ayudarles en todo lo posible. Siempre que puedo intento venir a ver a Gerardo y a Urtzi –Lertxundi, profesor de MMA en el gimnasio avilesino–». Acompañado por su novia, Estrella, Costello, hace siempre gala de una humildad extraordinaria para un deportista de su nivel y fue muy cercano con los jóvenes aprendices.

A sus 33 años, el actual campeón del mundo de la PFL (Professional Fighters League) no quiere escuchar por ahora los cantos de sirena de la prestigiosa UFC, donde compiten el asturiano Joel Álvarez o el archiconocido Ilia Topuria. Ha tenido ofertas en los últimos tiempos, pero «en la PFL estoy muy bien. Me cuidan mucho y por ahora no tengo pensado cambiar. Mi objetivo más próximo pasa por defender el título en enero».

Y es que levantar el cinturón de campeón no ha reducido su motivación. «Ahora quiero mantenerlo y después me planteo subir de peso». Mientras tanto, aprovecha los parones en la competición para, desde Andorra, donde reside, visitar diferentes gimnasios como el Nuevo Millenium. Y es que para él las artes marciales mixtas son más que un deporte, son una forma de vida. «Esto no es sólo aprender a defenderse. Es tener disciplina, ser valiente, ir a la escuela sin miedo... Las MMA tienen valores que se pueden aprovechar en la vida».

Costello Van Steenis visitó primero el gimnasio Nuevo Millenium y después estuvo en El Quirinal. De cara al mes de enero, 'The Spaniard' no podrá defender su título en España, aunque espera combatir en nuestro país en 2026 «si todo sigue su cauce». Gracias a figuras como él o Topuria, los gimnasios se están llenando.