Avilés brilla en la gala de la música

EVA FANJUL Martes, 26 febrero 2019, 06:31

La música avilesina está de enhorabuena. Cinco grupos y músicos de la ciudad recibieron este pasado viernes uno de los premios AMAS (Anuario de la Música de Asturias) 2019, en la gala de entrega que tuvo lugar el viernes en el Teatro Filarmónica de Oviedo.

Los AMAS reconocen la labor en diferentes categorías de la música en la región y tienen la peculiaridad de que son los propios aficionados los que deciden los premios a través de un sistema de votación online.

Entre los galardonados están José Manuel Tejedor, Mejor Disco Folk por 'Miraes'; Luis Senén Fernández, por su labor de Producción en Estudios 15:40; Tsarigando, Mejor Canción Folk por 'Baúl de sastre'; Bisonte, Mejor Canción Rock por 'Enemigo'; el compositor Alberto García, Músicas de Cine por su trabajo en la banda sonora del corto 'Vamos a llevarnos bien' de José Luis Velázquez.

«Esto refleja la calidad musical de Avilés donde, a pesar de ser una ciudad pequeña, siempre hemos tenido una gran cantidad de formaciones y músicos de talento y además en todos los tipos de música», asegura José Manuel Tejedor.

Para el gaitero el premio fue «una grata sorpresa porque 'Miraes' es mi primer disco en solitario, todo música propia, un disco muy trabajado que me ha devuelto la ilusión», asegura. Tejedor no fue el único sorprendido en la fiesta de la música asturiana ya que todos los avilesinos premiados confiesan no esperar ser los elegidos por el público.

«Imagínate que no contábamos ni con la nominación, así que es una satisfacción sobre todo por el prestigioso del resto de candidatos», asegura Carmen Gilsanz de 'Bisonte', el grupo ganador del AMAS a la mejor canción rock por su 'Enemigos'. «Somos un grupo joven e independiente, así que esto es un gran empujón que nos visibiliza», destaca.

De la misma opinión son los integrantes de Tsarigando, la formación que se hizo con el AMAS a la mejor canción folk con 'Baúl de sastre'. «Para nosotros, que estamos empezando, representa una gran carta de presentación que puede abrir muchas puertas, sobre todo por que premia un terna propio».

Las dos otras categorías en las que se premió el trabajo hecho en Avilés son menos conocidas para el público en general. Luis Senén Fernández se llevó el AMAS a la producción por su labor al frente de Estudios 15.40, que además de producir sino toca en varias formaciones con La Movida o Tubular Tribute. «Por mucha experiencia que tengas siempre es una motivación y hizo recordar lo lejano que me parecía poder estar nominado cuando empecé».

Por su parte, el compositor Alberto García ha recibido su segundo AMAS, esta vez por la banda sonora del corto 'Vamos a llevarnos bien' de José Velázquez. «Es una alegría porque reconoce el esfuerzo que supone componer, que es un trabajo muy complejo», asegura.