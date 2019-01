La comarca de Avilés, a la cabeza de la contaminación en Asturias en 2018 La estación de medición de la contaminación en la avenida Cervantes. / Marieta En seis estaciones se superó la media anual recomendada en la medición de partículas PM10, según los ecologistas YOLANDA DE LUIS Avilés Jueves, 10 enero 2019, 10:44

El Colectivo Ecologista acaba de hacer públicos los datos anuales de las estaciones de medición de contaminación de la comarca de Avilés y asegura que nuevamente «encabeza la contaminación en Asturias a pesar de las trampas del Principado. Según señala la organización proteccionista, »de las siete estaciones que superan la norma de medición de partículas de menos de diez micras (PM10), seis están en la comarca, lo que da idea del grave problema que seguimos teniendo a pesar de las reubicaciones de las estaciones«.

La estación con peores valores es la de San Juan de Nieva en Gozón, le sigue la de Santiago de Ambiedes también en Gozón y la de El Espartal en Castrillón. En cuarto lugar se sitúa la de Las Arobias y también superaron los niveles recomendados la de Arnao y la de Trasona.

Recuerdan los escologistas que la Organización Mundial de la Salud recomienda unos valores límite de estas partículas de 20 microgramos por metro cúbico y que la normativa española está en 40 y un máximo de superación de 50 microgramos durante 35 días . En el caso de la estación de San Juan de Nieva arrojó una media de 39 y superó el máximo recomendado 64 días , la de Santiago de Ambiedes tuvo de media 38 y superó los máximos 54 días, mientras que la de El Espartal tuvo de media 37 y superó sesenta días. Por lo que se refiere a la de Las Arobias superó los límites 73 días y su media fue de 35 microgramos.

El Colectivo Ecologista también destaca las superaciones horarias de oxidos de nitrógeno en la estación del faro en Gozón, aunque según señala, «la que peores valores presenta de toda Asturias es la de la avenida de Gijón con una media anula de 32 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno y superando la media diaria 89 días». Para este contaminante la normativa establece una media anual de 40 microgramos y el límite horario está en 200 microgramos que se puede superar dieciocho veces.

En cuanto a la medición del azufre en el aire, «la que peores valores presenta de toda Asturias y la que más días superó la media diaria fue la de El Espartal, seguida de Las Arobias».

Los ecologistas insisten en rechazar el cambio de ubicación de las estaciones de medición, algo que consideran una «trampa porque ya es coincidencia que el Principado reubique las estaciones que peores datos dan, no las que dan buenos datos que sí están mal ubicadas». Por eso concluyen que «no nos pueden engañar, por más que contablemente la contaminación desaparece gracias a las reubicaciones de las estaciones decididas por el Principado, no vamos a dejar de respirar contaminación como no se tomen otras medidas más decididas».