«Cuidar los mares es posible si todos somos responsables»

El muelle del Niemeyer de Avilés vio zarpar ayer al el 'Mater', un antiguo barco bonitero reconvertido en museo ecoactivo y centro de ... educación ambiental que ha estado atracado en la ciudad esta semana para concienciar a la ciudadanía sobre la responsabilidad colectiva que supone el cuidado de los ecosistemas marinos.

La jornada de clausura de esta campaña europea bautizada como 'Blue Expedition' tuvo su acto central en la lectura de un manifiesto. La directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, fue la encargada de dar lectura a este compromiso, junto a varios de los integrantes de la expedición y también de algunas asociaciones y entidades locales que estos días han colaborado en las actividades de concienciación y difusión.

«Nos reunimos hoy, en el marco de la 'Blue Expedition' y a bordo del Barco Museo Ecoactivo 'Mater', para dar un paso colectivo hacia la protección y recuperación de nuestros mares. Como Blue Ambassadors, asumimos nuestra responsabilidad con el presente y el futuro de los océanos y con las generaciones venideras», destacó la directora general en la lectura del manifiesto.

El documento también incorporó algunos puntos clave como la necesidad de cuidar y proteger la biodiversidad marina como patrimonio natural, cultural y social de Asturias; reducir el uso y la generación de plásticos y residuos, fomentando hábitos sostenibles y economía circular; o impulsar la educación ambiental y la ciencia ciudadana, acercando el conocimiento del mar a todas las edades y sectores sociales.

Durante el acto también se dio cuenta del trabajo realizado por distintas entidades locales de la comarca y grupos de ciudadanos que el pasado sábado participaron en una jornada de recogida de residuos en la playa de Xagó, de nuevo en el marco de la campaña europea 'Blue Expedition'. «Se recogieron casi 50 kilos de basura en muy pocos tiempo y en apenas 400 metros cuadrados de playa. Con esos residuos se han hecho composiciones reutilizables, lo que demuestra que es posible dar un recurso al residuo y una segunda vida», explicaron un grupo de voluntarios que participaron en esta actividad.

Además de esta iniciativa, en los últimos días se llevaron a cabo otras actividades didácticas en las que participarán más de 400 alumnos de distintos centros educativos de la comarca que aprendieron algunas claves para cuidar los mares.