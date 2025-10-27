El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, leyó el manifiesto de la Blue Expedition. J. C. ROMÁN
La campaña educativa 'Blue Expedition' se despide de Avilés

«Cuidar los mares es posible si todos somos responsables»

Avilés se despide de la campaña educativa 'Blue Expedition' con la lectura de un manifiesto y la recogida de 50 kilos de basura en Xagó

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:05

El muelle del Niemeyer de Avilés vio zarpar ayer al el 'Mater', un antiguo barco bonitero reconvertido en museo ecoactivo y centro de ... educación ambiental que ha estado atracado en la ciudad esta semana para concienciar a la ciudadanía sobre la responsabilidad colectiva que supone el cuidado de los ecosistemas marinos.

