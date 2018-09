«Avilés tiene cariño a la Escuela de Cerámica, que se conoce en toda España» Anabel Barrio en la Escuela de Cerámica. / MARIETA Anabel Barrio, directora de la Escuela Municipal de Cerámica: «Hemos organizado diferentes exposiciones para celebrar el 35 aniversario de la creación del centro» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Domingo, 30 septiembre 2018, 04:11

En estos días, la actividad del despacho de Anabel Barrio (Avilés, 1965) es más intensa que de costumbre. Y es que el inicio del curso de la Escuela de Cerámica y la celebración de su 35 aniversario ha disparado una actividad que, de suyo, es elevada.

-Empieza el nuevo curso de la Escuela de Cerámica. ¿Qué novedades hay en el plano académico?

-Siempre hay que reinventar algunos cursos porque muchos alumnos empiezan y siguen formándose. Hay que adaptar la oferta a sus necesidades. Hay alumnos con capacidades a los que tratamos de animar a que evolucionen y se acerquen al mundo profesional.

-¿Y qué es lo que hacen?

-Este año hemos creado un curso llamado 'Profesional' para tratar que el alumno dé ese salto profesional. Abordamos cómo presentar el trabajo en una feria, elaborar un dossier, concursos, presentar su obra... Son alumnos que ya dominan la técnica.

-¿Es fácil dedicarse a la cerámica profesionalmente?

-Es duro. Cuenta con las dificultades de un autónomo, pero es posible. En Avilés tenemos un grupo de alumnas que han creado Barruntando, trabajan muy duro y hacen una labor extraordinaria.

-¿Cuántos alumnos tienen?

-Ahora mismo tenemos matriculados 62 adultos y 225 niños entre los cuatro y dieciséis años, 72 de ellos en cerámica y el resto en otras materias como pintura, teatro, fotografía y grabado. La cifra aún no está cerrada del todo.

-¿Se puede hacer un retrato robot del alumnado?

-No. Es muy variado. Hay personas que trabajan, vienen y tiene un grupo de amigos; luego está el alumnado que trabaja en otras disciplinas artísticas y estudian técnicas cerámicas como una herramienta más. Y alumnos que quieren formarse para ser profesionales. También tenemos alumnos con una cierta discapacidad y que desarrollan sus habilidades como ceramistas.

-Los talleres escolares son un clásico.

-¡¡Uff!! Hemos tenido que duplicarlos por la lista de espera en cerámica.

-¿Qué es necesario para matricularse en la Escuela de Cerámica?

-Para los cursos de iniciación no hace falta tener ningún tipo de conocimiento. Se empieza desde cero. No se necesita un perfil. Otra cosa es para cursos avanzados, como 'Proyecto Personal', en el que tienen que presentar un proyecto en el que trabajan todo el curso y ahí se selecciona.

-¿Hay mucha demanda?

-Tenemos dos cursos: uno por la mañana y otro por la tarde. Ambos están completos, aunque siempre intentamos abarcar lo más posible.

-Este año la Escuela de Cerámica cumple 35 años. ¿Cómo se va a celebrar?

-Hemos preparado diferentes actividades. En el Certamen San Agustín de Cerámica traeremos a Rosa Amorós que tuvo un papel muy importante en los inicios de la Escuela de Cerámica.

-¿Por qué?

-Se abrió pensando en la cerámica tradicional de Miranda de la que José Manuel Feito había hecho un estudio. Con Alonso Díaz investigó ese alfoz y en 1983 se inauguró con Feito como director de alfarería tradicional y Ramón Rodríguez en contemporánea. Alonso era profesor de cerámica tradicional. En un momento, Ramón Rodríguez trajo una exposición de Rosa Amorós que abrió los ojos en Avilés. No había una cultura de cerámica contemporánea, estaba todo más marcado por el alfoz tradicional. A partir de ahí hubo más demanda. Hubo más exposiciones y técnicas. Entró Mariam Blanco como profesora. Ramón Rodríguez siguió invitando a más artistas y nos enriqueció a todos.

-Y el cuadro docente siguió creciendo.

-Sí. Entramos varios más: Ricardo Fernández, Ángel Domínguez Gil, Jesús Castañón y yo. Por la Escuela también pasaron profesores para hacer sustituciones. Ahora también tenemos a Benjamín Menéndez y Lola Varela. También pasaron Charo Cimas, Hugo Rozada y Joaquín Sánchez Espina.

-¿Desapareció la cerámica tradicional de la escuela?

-No. Seguimos haciendo cursos cuando hay alumnos a los que le interesa. El alumno demanda más cerámica actual.

-¿Avilés es consciente del papel de la Escuela de Cerámica en el arte?

-La Escuela de Cerámica se conoce en España. Personas como Charo Cimas se han involucrado, hace de embajadora y nos ayuda constantemente. Yo creo que Avilés si tiene cariño hacia el centro, satisfacción por su actividad.

-¿Habrá más actividades además de esa exposición?

-Sí. A través del proyecto Womart se invitará a Madola y María Bofil. Ambas han expuesto en el Certamen de San Agustín. Expondrán en la Factoría Cultural y darán una clase magistral durante dos días, el 10 y 11 de octubre. Ambas hacen escultura cerámica, pero con estilos totalmente contrastados: María Bofil hace porcelanas súper delicadas y muy conceptual; mientras Madola trabaja con refractarios muy fuertes. Las clases serán bajo invitación porque son para veinte personas. María Amorós dará una charla el 11 de octubre y se inaugurará su exposición en el CMAE.

-¿Alguna actividad más?

-El 25 de octubre tendremos a unos músicos llamados Los Negros. Son de Talavera e investigan sobre las guitarras eléctricas hechas en cerámica. Es muy curioso y decidimos invitarlos. Traerá La Loba negra: la primera guitarra eléctrica electroacústica en cerámica. Darán una clase magistral sobre el proceso y finalizarán con un concierto.

-¿Se celebrará con un mural como los que hay por la ciudad?

-No está previsto. Pero la verdad es que paseas por la ciudad y en cada rincón encuentras murales de cerámica. Pero habrá otras exposiciones como la de Natalia Suárez Álvarez, que tuvo una ayuda a la producción, con un trabajo muy interesante en porcelana. También habrá una colectiva con Noemí Barrios, Pato Inclán, Graham Rich y Julia Gallo. Sus estilos son muy diferentes, pero todos ellos de gran calidad. ¿Recuerda todas las piezas de rakú que hacemos al final de curso?

-Sí

-Ramón Rodríguez ha guardado una pieza de cada año y las expondremos todas al lado de la muestra de Rosa Amorós.

-Antes aludió a la invitación a otros artistas. ¿Qué les aportaba?

-En varios certámenes de San Agustín Ramón Rodríguez invitó a artistas que nunca habían trabajado la cerámica para que desarrollasen una pieza. Fue extraordinario porque la cerámica es muy técnica y es muy difícil liberarse. Con los artistas aprendimos todos mucho.

-¿Cómo fue posible?

-Cito el ejemplo de mi experiencia. Un año me tocó trabajar con Alejandro Mieres, que quiso hacer una gran circunferencia. Le dije que se rompería, pero insistió y la hicimos. Un sábado, me llama Ramón Rodríguez y me dice que se ha roto. Lo imaginaba, pero Alejandro, como gran artista que es, hizo una obra. El error le permitió hacer otra obra. Los ceramistas vimos como un defecto se podía convertir en un efecto.

-Ha vivido el traslado de la vieja Escuela a la nueva. ¿Qué cambió?

-Aquello era diferente. Las nuevas instalaciones son fantásticas, pensadas para nosotros. Recuerdo que en la anterior, en mi primer día tuve que ir al antiguo matadero a descargar 15.000 kilos de barro con el director, el resto de profesores y los alumnos. Era todo muy distinto. El alumnado se implicó mucho y eso también se notó. En la Factoría Cultural se ha abierto a convivir con otras disciplinas, lo que nos enriquece. Aunque se pierde la intimidad de la antigua escuela. Todo tiene sus ventajas e inconvenientes.