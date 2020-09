Avilés comenzará en octubre a plantar árboles en zonas degradadas para combatir el CO2 A la izquierda, parcela municipal junto al velódromo de San Cristóbal que se desbrozará para plantar árboles en una superficie de 7.000 metros cuadrados. / OMAR ANTUÑA El proyecto municipal, aplazado en primavera por el estado de alarma, incluye una inversión de 60.000 euros en toda la ciudad ALBERTO SANTOS AVILÉS. Lunes, 14 septiembre 2020, 00:11

Si no fuera por la pandemia y el estado de alarma decretado en la segunda semana del mes de marzo, algunas zonas degradadas de Avilés presentarían ahora un aspecto completamente distinto. Los primeros brotes de árboles habrían crecido para sustituir a la maleza, en especial en terrenos propiedad del Ayuntamiento ubicados en los alrededores de la ciudad que han sufrido el abandono al no estar ubicados junto a núcleos habitados ni ser productivos.

El gobierno municipal se vio obligado a posponer su proyecto verde para facilitar la captura de dióxido de carbono (CO2) mediante la plantación de grandes extensiones de arboleda, pero la proximidad del otoño es propicia para un segundo intento. Será en el último trimestre del año, en concreto a partir del mes de octubre, cuando empieza la época óptima para que tenga éxito.

La primera fase de este proyecto consiste en actuar principalmente en las fincas de titularidad municipal invadidas por la maleza. En otras superficies, en las que predomina la pradera se tratará de conservarlas. En el caso de los montes y las parcelas donde es protagonista la maleza, el Ayuntamiento tiene previsto limpiar algunas de ellas y plantar árboles autóctonos.

Uno de los primeros lugares sobre los que actuar en esa idea de plantación de árboles para la recuperación de espacios degradados será el entorno del velódromo de San Cristóbal. El Ayuntamiento de Avilés dispone allí de una parcela muy grande -antiguo vertedero- y puede ser una primera imagen de recuperación de espacios.

Especies autóctonas

La concejalía del área, con Pelayo García al frente, busca aprovechar la forma que tiene la naturaleza de fijar CO2 a través de la vegetación. La madera de los árboles es la que fija el dióxido de carbono durante años, por lo que partiendo de árboles pequeños hay mucho margen de retirar CO2 de nuestra atmósfera.

En esta parcela de San Cristóbal ya hay plantados árboles, pero aún existe superficie para hacer nuevas forestaciones. De este tipo de fincas hay en la misma zona algunas más, y también en otras zonas de la ciudad. La idea es ir limpiando las parcelas con escaso valor forestal y hacer plantaciones ordenadas que supongan un incremento de la masa de árboles y continuar así aumentando el «pulmón» de la ciudad, a imagen y semejanza de lo que sucede en grandes parques y zonas verdes como el Ferrera, El Muelle o La Magdalena.

La citada parcela de San Cristóbal tiene más de 37.000 metros cuadrados. En la misma existe arbolado en la parte inferior, pero no en la parte alta de la ladera -no más de 7.000 metros cuadrados-. Esta primera actuación sería en la parte que actualmente no tiene árboles, donde se hará una limpieza previa y luego la plantación. «Se trata de articular la plantación de arbolado autóctono en un terreno municipal de vocación forestal, con destino a la generación de una masa forestal con la perspectiva de un manejo estrictamente silvícola», explica el concejal Pelayo García.

De maleza a sustrato

Las especies forestales más adecuadas son las arbóreas más frecuentes en esta parte del Principado de Asturias: carbayo, arce y abedul en las zonas neutras; alisos y fresnos en las húmedas; y rebollos y encinas en las secas. Se analizará la parcela para elegir las especies que se vayan a plantar. También se tratará de aplicar el desbroce allí mismo y utilizar los restos vegetales pulverizados como sustrato (reutilización). La mejor época para garantizar el mayor éxito forestal es entre noviembre y febrero.

La lucha contra el CO2 (dióxido de carbono) presente en la atmósfera irá en Avilés más allá de planes como el de mejora de calidad del aire, la reducción de emisiones de las grandes empresas o el Plan de Movilidad para racionalizar el tráfico de vehículos en la ciudad. Desde el Ayuntamiento se considera igual de importante dejar de emitir gases de efecto invernadero como disponer de soluciones que absorban el ya emitido. Por ello, el poder de absorción de CO2 que tiene la vegetación resulta relevante para la mejora de la calidad del aire en los entornos urbanos.